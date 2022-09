Niet alleen wij, maar ook de spinnen gaan in september weer naar binnen. Kun je onze griezelige achtpotige vrienden buitenhouden? En wat moet je doen als er toch zo'n grote in de hoek van de kamer zit? Twee experts geven antwoord.

September staat bekend als de spinnenmaand. Dat komt doordat de dieren dan het meest in het zicht zijn, zegt spinnenexpert Sjef van Overdijk.

In de winter houden de spinnen een winterslaap of zitten ze nog in een eitje. "In de lente en de zomer zijn ze bezig met het vangen van insecten. En in de herfst zijn spinnen volwassen en gaan ze op zoek naar de liefde om zich voort te planten."

Daardoor zie je ze dus geregeld in huis. Voor sommigen is zo'n harig dier in de hoek van de slaapkamer, in de badkuip of in de schuur een angstaanjagende ervaring. Zeker met alle verhalen over de valse wolfspin, die aan opmars bezig is in Nederland. Kun je spinnen buiten je huis houden? "Dat kun je doen door alles met purschuim te dichten, maar je moet ook ventileren."

'Er is geen huis zonder spin'

Spinnen helemáál buitensluiten, gaat simpelweg niet, zegt spinnenspecialist Jinze Noordijk van het Kenniscentrum Insecten in Leiden. "Ze zijn soms nog zó klein, dat ze overal tussendoor kruipen. Ik zou het knap vinden als je je hele huis spinnenvrij kunt houden. Er is geen huis zonder."

“Er zijn in Nederland zeshonderd soorten en die zijn allemaal ongevaarlijk.” Sjef van Overdijk, spinnenexpert

Het is overigens niet nodig om spinnen buiten de deur te houden, zeggen beide specialisten. Van Overdijk: "Er zijn in Nederland zeshonderd soorten en die zijn allemaal ongevaarlijk. Je hebt te allen tijde spinnen om je heen. Volgens schattingen zijn er namelijk meer dan een miljard spinnen in Nederland."

Gebruik een voorraadpot als een glas te eng is

Als je er dan toch eentje ziet, wat doe je dan? "Je kunt er een glas overheen zetten en een briefje eronder schuiven en hem dan buiten zetten. Vind je dan dat de spin te dicht bij je handen komt, dan kun je ook een spaghettibus gebruiken. Het is niet zo slim om een spin met je handen te pakken. Ze zijn koudbloedig, terwijl jouw handen vaak warm zijn. Een spin vindt dat vervelend, waardoor hij schrikt en wegrent."

Vaak wordt gedacht dat je spinnen kunt weren door je huis schoon te houden. Het tegendeel is waar, weet Van Overdijk. "Spinnen hebben een hekel aan viezigheid. In een huis vol stof en haren is er een grotere kans dat er van alles in zijn web blijft plakken. In een huis waar veel stof is, zijn daarom vaak minder spinnen. In een schoon huis zijn vaak meer spinnen, omdat ze zich daar prettiger voelen."

'Ze kruipen echt niet 's nachts je mond in'

Onder de streep kun je een spin maar beter gewoon z'n gang laten gaan, denkt Van Overdijk. "Spinnen vangen in het buitenland insecten weg die ziektes als knokkelkoorts of malaria veroorzaken. Ze redden mensenlevens in plaats van dat het mensenlevens kost. En zo'n spin in de hoek van je slaapkamer komt echt niet 's nachts naar je toe om in je mond te kruipen. Die zit daar gewoon te chillen."

Hoe je toch over je angst heen kunt komen? "Onbekend maakt onbemind. Hoe meer je weet, hoe beter. Ga fotograferen. Zo kan een fascinatie ontstaan. Turn fear into fascination (verander je angst in fascinatie, red.)."

Noordijk: "Als je écht een angst of zelfs een fobie hebt, dan kun je bij een psycholoog testjes doen. Voor de mensen die spinnen gewoon griezelig vinden, zou ik zeggen: verdiep je in spinnen. Als je je inleest over hoe ze leven, hoe goed ze met hun eitjes omgaan en hoe ze kledingmotten, steekmuggen of zilvervisjes vangen, dan zal je angst wel meevallen."