Wil je komende winter je huis warm stoken, dan kan dat een stevige energierekening opleveren. Geen wonder dat Nederlanders steeds vaker naar duurzame oplossingen zoeken. Goede dakisolatie is daar één van. Hoe pak je zo'n klus zelf aan, welke materialen gebruik je en waar moet je voor oppassen? NU.nl wint advies in bij verschillende deskundigen.

Aangezien warme lucht opstijgt, kun je met goede dakisolatie veel geld besparen. Laat je die klus liever over aan een professional, dan is het verstandig om via een branchevereniging als VLOK op zoek te gaan. Maar je dak isoleren is ook goed zelf te doen, zolang je weet waar je op moet letten.

Online zijn er uiteenlopende stappenplannen te vinden, zoals deze instructievideo van Praxis. Heb je een schuin dak, dan adviseert Milieu Centraal om eerst te checken of er dampremmende lagen onder je dakpannen zitten (denk aan folie, dakleer of een laag PUR-schuim). Is dat het geval, dan heb je klimaatfolie nodig aan de binnenzijde van de isolatie.

Kijk uit voor vocht achter isolatiemateriaal

"Achter je isolatiemateriaal kan veel vocht gaan zitten", zegt Nikos Kounoupiotis van Dynami Bouwservice. "Dat kan echt een valkuil zijn. Dat zie je niet, maar op de lange termijn kan je hele dak erdoor wegrotten. Let daar dus goed op."

Het is sowieso handig om je van tevoren in te lezen, zegt Kounoupiotis uit. "Kijk bijvoorbeeld naar de verschillende isolatietypes. Glaswol, vlasisolatie en PIR komen het vaakst voor. Ik werk zelf graag met PIR. Dat is een relatief dunne plaat die een hogere isolatiewaarde heeft dan glaswol. En heel makkelijk te verwerken, je gaat er zo doorheen met een handzaagje."

Ronald van Dijk, timmerman bij Nagel en Hamer, vertelt dat je ook kunt kiezen voor een alles-in-één-systeem. "Zo'n nieuwer systeem schiet je direct tegen de badding aan. Je hoeft dan dus geen gipsplaten meer te plaatsen en de boel af te werken. De aanschaf is iets duurder, maar het scheelt wel een aantal handelingen."

Zorg voor een mooi strak uiterlijk

Van Dijk adviseert daarnaast om de balklaag van je zolder te checken. "Die is eigenlijk nooit helemaal recht. Wij gebruiken een laser en plaatmateriaal om alles mooi uit te rachelen. Vervolgens komt de isolatie tegen die balken aan, met daarbovenop de gipsplaat. Op die manier komt alles er goed strak uit te zien."

"Je moet wel wat kennis hebben", vertelt Kounoupiotis, die onder meer gipsplaten met afschuinde kanten noemt. Om die netjes en stevig af te werken, heb je gaasband en filler nodig. "Voor ons is dat gesneden koek", legt hij uit. "Maar als je er fouten mee maakt, gaat het materiaal scheuren."

Laat je daar ook weer niet te veel door ontmoedigen. Kounoupiotis en Van Dijk beamen dat je prima zelf een dak kunt isoleren. "Een gemiddelde doe-het-zelver heeft er waarschijnlijk vijf dagen voor nodig", schat Kounoupiotis. "Ik zou alleen niet te veel vertrouwen op forums. Daar lees ik wel eens dingen die gewoon niet kloppen. Vaak zijn het particulieren die denken dat ze het wiel hebben uitgevonden. Je kunt beter op een instructiefilmpje of een officiële website afgaan. Goed advies inwinnen is heel belangrijk."