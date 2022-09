Het zijn de nadagen van de zomer; het einde van een lange, hete en droge periode. En dankzij die droogte kan er makkelijker brand ontstaan. Niet alleen in de natuur, maar ook in en rondom jouw eigen woning. Hoe weet je of een huis zo brandveilig mogelijk is? En wat kun je eraan doen als jouw woning een brandgevaar blijkt?

Voor veel mensen gaat het idee van brandveiligheid niet verder dan het installeren van een brandblusser en een rookalarm. Goede zaken, meent Leo Oosterveen van Brandveilig Bouwen Nederland. Maar er is volgens hem nog zoveel meer dat aandacht verdient. "Brandveiligheid vereist aandacht voor alle fases van het ontwerp en het gebruik van het gebouw", zegt hij.

Daarmee begint de veiligheid van jouw huis dus al eigenlijk voordat je de woning überhaupt koopt of huurt. "Hoe het gebouw in elkaar zit, speelt een belangrijke rol", aldus Oosterveen.

In Nederland zijn er meerdere voorwaarden waar een woning aan moet voldoen voordat deze brandveilig kan worden genoemd. Zo moet ieder pand een duidelijke en veilige vluchtroute hebben. Ook moet er zoveel mogelijk worden gedaan om te voorkomen dat brand in één woning makkelijk overslaat naar de buren.

"In sommige panden komen we een technische ruimte tegen waar je zo meerdere verdiepingen omhoogkijkt. Als daar ook een afvalcontainer staat waar mensen de restanten van de BBQ in gooien, dan is dat een gevaarlijke situatie."

Controleer altijd voordat je verhuist

Het is dus belangrijk dat je deze punten controleert voordat je verhuist. Om daarbij te helpen, verwijst Oosterveen naar de gids Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. "Dat boek is een goede eerste stap. Je vindt er ook alle punten voor een quickscan, de dingen waar je op moet letten als je een pand overneemt."

Deze punten zijn niet alleen belangrijk voor je eigen veiligheid. Als er problemen zijn die je pas na overname ontdekt, moet je ze op eigen kosten oplossen.

"Neem die gids dus mee als je een plek gaat bezichtigen en stel vragen. Als je iets ziet, maak er dan melding van. Bijvoorbeeld bij de preventisten van de brandweer. Want als er iets fout is, neem je niet alleen het pand, maar ook het risico over."

Houd rekening met warme apparaten

Maar ook als jouw woning aan zoveel mogelijk voorwaarden voldoet om de kans op brand zo klein mogelijk te houden, zijn er nog steeds zaken waar je op moet letten. En het warme weer speelt daar een rol in.

Waar je vooral rekening mee moet houden met hitte in en om het huis? "De elektronische apparaten", zegt Yoni Hillen, woordvoerder van de Nederlandse brandweer. "Deze moeten voldoende kunnen afkoelen. Denk aan telefoons, tablets en laptops, maar ook aan bijvoorbeeld een koelkast in een te warme schuur. Elektronische apparaten moeten in de hitte hard werken om zichzelf koel te houden. Als het apparaat te warm wordt, verhoogt dit de kans op brand. Haal deze apparaten uit de brandende zon."

Een goed begin is dus om te kijken welke apparaten lange tijd aanstaan, en op te zoeken wat volgens de fabrikant de maximumtemperatuur is. Aan de hand daarvan kun je kijken of je het apparaat ergens anders wilt neerzetten, of misschien helemaal wilt uitzetten.

Let ook extra op apparaten die aan de lader hangen. Tijdens het opladen kan zowel de lader als de batterij snel opwarmen. Zeker wanneer de lader of batterij geen model van de oorspronkelijke fabrikant is.

Kijk uit met je spelcomputer boven de 35 graden

Een apparaat dat oververhit is niet alleen gevaarlijk voor je huis, maar ook voor zichzelf. Zo waarschuwde Nintendo eerder deze zomer om de spelcomputer Nintendo Switch niet te gebruiken bij temperaturen boven de 35 graden Celsius. Vanaf dat punt kan de koeling niet meer garanderen dat deze voldoende afkoelt. Het resultaat is niet per se brandgevaarlijk, maar dergelijke oververhitting kan wel tot kostbare schade aan je apparaten leiden.

Ook buiten de deur kan een beetje extra zorg tijdens het warme weer geen kwaad. "We zien ook dat mensen sigaretten uitdrukken in droge bloempotten of bloembakken", zegt Hillen. "Doe dit gewoon niet, zeker niet met de droogte. De potten en bakken staan vaak in de buurt van huizen, schuren of bijvoorbeeld op een balkon. Als dit in de brand vliegt, kan een kleine brand gemakkelijk overslaan naar het huis."