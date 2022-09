Een kruidentuin geeft je niet alleen heerlijke verse kruiden, het is ook leuk en ontspannend om ermee bezig te zijn. Groene vingers heb je niet nodig, met deze tips gaat het iedereen makkelijk af.

Gertrude van der Linden, schrijver van het boek My Green House, kent het geheim achter een goede kruidentuin: aandacht en liefde. "De omgang met de natuur maakt je nederig. Planten vragen om toewijding. Als jij voor de plant zorgt, krijg je er van de plant iets voor terug."

Van der Linden heeft haar eigen kruidentuin in de open lucht, vol salie, basilicum en andere kruiden die zij voor medicinale doeleinden kweekt. Door te observeren leerde ze goed voor haar kruidenplantjes te zorgen. "Ik leer door te doen. Iedereen kan zien of een plant er goed bijstaat. Als een plant op de verkeerde plaats staat, dan zie je dat het niet goed gaat en kun je die plant meer of minder in het licht zetten. Probeer erachter te komen wat elke plant wil. Zo krijg je uiteindelijk een paradijsje."

Zelf kweken met een plantje van de supermarkt

Als je geen tuin hebt, kun je een mooie kruidentuin binnenshuis maken. Dat kan heel simpel met een kruidenplantje van de supermarkt. Wil je er langer plezier van hebben, dan moet je meer doen.

Volgens Mathieu Halkes van plantenplatform Tuin&Balkon is een eigen kruidentuin in de keuken heel goed te doen. "Als je geen haast hebt, krijg je het beste resultaat door zelf goede zaadjes te kopen en plantjes te kweken. Dat levert de sterkste planten op die het langst meegaan. Op termijn kun je dan ook weer de zaden van je eigen planten oogsten."

Hoe woe weet je of jouw keuken voor planten geschikt is? Mathieu Halkes: "Zorg voor genoeg licht, een constante temperatuur met weinig of geen tocht en geef voldoende water. Dan kom je al een heel eind!" En wanneer je deze kunst eenmaal in de (groene) vingers hebt, kun je ook met een plantje van de supermarkt ver komen: "Die plantjes zijn vaak iets kwetsbaarder en leven korter. Aan het einde van de levensduur kun je een stekje van de wortel nemen en proberen om daaruit een nieuw plantje te laten groeien."

Technologie schiet te hulp

Blijft bij jou geen enkele plant in leven? Dan kun je smarttechnologie inschakelen die het tuinieren automatiseert en makkelijker maakt. Denk bijvoorbeeld aan een bloempot die automatisch voor het juiste waterniveau zorgt, of ledlampen die de ideale hoeveelheid licht geven.

Dit soort technologie kan een handig hulpmiddel zijn voor mensen die weten wat hun zwakke plekken op het gebied van planten zijn. Zo'n slimme bloempot is bijvoorbeeld erg geschikt voor iemand die een raam met veel zonlicht heeft, maar altijd vergeet water te geven.

De bedrijven Click & Grow en AeroGarden bieden volledige 'smart gardens', plastic bakken met kunstmatige verlichting en een waterregelingssysteem. Je hoeft niet eens meer voor potgrond te zorgen. Voor een meerprijs worden de zaadjes geleverd in plastic capsules die de ideale potgrond voor je kruid bevatten.

Smart gardens zijn een makkelijke start

Mathieu Halkes vindt dit soort 'smart gardens' een prijzige aankoop die handig zijn voor mensen die geen enkele groene vinger hebben. "Zo'n simpele smart garden is leuk en leerzaam voor mensen die geen tijd hebben, vaak weg zijn, of echt geen idee hebben hoe ze een kruidenplantje langer dan een week in leven moeten houden." Een bijkomend voordeel is volgend hem dat het een 'schone' vorm van tuinieren is, zonder geknoei met tuinaarde. "Ik zie dit soort sets vooral als een makkelijke start, niet iets om mijn hele huis mee vol te zetten."

Dat betekent niet dat dit soort technologie voor experts overbodig is. Mathieu is bijvoorbeeld enthousiast over ledverlichting: "Gedurende de winterperiode is het absoluut nodig om plantjes bij een raam met zoveel mogelijk zon te zetten. Maar tijdens een grijze en donkere winter is dat soms niet voldoende. Extra ledlicht zorgt voor een constante groei, waardoor je het beste resultaat krijgt."

Houdt deze technologie de planten ook langer dan één oogstbeurt in leven? "In een smart garden blijven de meeste kruidenplantjes naar mijn ervaring ongeveer twee tot drie maanden in leven. Wil je ze langer houden, dan kun je ze verpotten naar een grotere pot. Belangrijk is ook dat je de kruiden op een goede manier oogst, en dus niet meteen de plant kaal plukt. Zo kom je met je tuintje de winter wel door."