Zonnepanelen zijn een goede investering in duurzame energie én het milieu. Maar schijnt de zon niet, dan moet je toch een alternatief hebben. Waarom is dat zo, en kan het anders?

Het lijkt een logisch idee: je slaat die zonne-energie gedurende de dag op en gebruikt het vervolgens 's nachts. Dat is ook in feite al mogelijk. Je kan namelijk een thuisaccu laten installeren, die wordt opgeladen door je zonnepanelen.

Maar eigenlijk is dat nu niet slim, zegt bouwkundig expert Jan Roelof Hoving van Vereniging Eigen Huis. "Op dit moment heb je in Nederland nog het zogenoemde salderen. Alle stroom die je zelf opwekt, wordt op de energierekening afgetrokken van de totale hoeveelheid energie die je dat jaar gebruikt hebt. Een accu brengt extra kosten met zich mee, die je door de salderingsregeling niet terugverdient."

Het is wel de bedoeling dat dit salderen de komende jaren wordt afgebouwd. Deze terugleververgoeding moet vanaf 2025 stapje voor stapje minder worden. Wanneer de salderingsregeling ten einde komt, krijg je nog wel een vergoeding voor je geleverde stroom, maar die is lager dan de kosten voor je verbruik. Dit tarief verschilt per energieleverancier.

Volledig van het stroomnetwerk af is vrijwel onmogelijk

Het maakt dus op dit moment niet uit of je een accu hebt of saldeert, behalve dat die accu meer kost - duizenden euro - en het milieu belast vanwege de nodige grondstoffen. Dat kan in de toekomst wel veranderen, maar ook dan zal het niet mogelijk zijn om voornamelijk van je eigen zonne-energie te leven.

"Zelfs als je helemaal van het openbare stroomnetwerk af wil, is dat vrijwel onmogelijk. In de zomer is het nog wel te doen: in de maanden mei, juni en juli wek je per maand zo'n 13 procent op van de totale hoeveelheid stroom die je in een jaar uit je zonnepanelen krijgt. Als je tenminste voldoende zonnepanelen kunt plaatsen op je dak. Met zo'n acht a tien panelen wek je meer dan genoeg stroom op om een gemiddelde woning in die maanden van stroom te voorzien", zegt Hoving. "Maar in december is dat slechts 2 procent."

Je zal dus zes keer zo veel zonnepanelen moeten plaatsen om in december voldoende stroom te kunnen opwekken voor je dagelijks gebruik. Daar komt nog bij dat je in de wintermaanden meestal meer stroom verbruikt dan in de zomermaanden. Kortom, wil je zo off the grid gaan wonen, dan kom je in de winter snel zonder stroom te zitten.

Accu's kunnen niet genoeg opslaan

Kun je dan niet in de zomer energie opslaan die je in de winter gebruikt? Dat blijkt lastig.

Het is niet mogelijk om puur elektrische stroom langere tijd te bewaren: je moet het óf meteen gebruiken, óf omzetten in iets anders, zoals de chemische reacties in een batterij. "Je hebt altijd moleculen nodig, wordt wel eens gezegd", aldus Hoving. Met moleculen wordt bijvoorbeeld waterstofgas of biogas bedoeld als alternatief voor aardgas.

Om die omgezette stroom op te slaan, heb je ruimte nodig. Als je alle stroom voor de wintermaanden zou willen opslaan in een thuisaccu, zou die accu ongelofelijk groot moeten zijn. Een goede lithiumionaccu kan zo'n 0,2 kilowatuur per kilogram opslaan: veel minder dan de duizenden kilowatuur die wij jaarlijks gebruiken.

Alternatieven blijven dus altijd nodig, zegt Hoving. "Windenergie is een goede. Die levert namelijk een stabiele hoeveelheid stroom het hele jaar door. Al kan dat niet zomaar thuis: de markt voor mini-windmolens is nog niet doorontwikkeld, die is er eigenlijk niet."

Waterstofcentrales in plaats van aardgas

Willen we op het hele stroomnet overstappen naar duurzame energie, dan moeten we ons ook voorbereiden op de momenten dat er zowel geen wind als geen zon is. "Daar wordt al aan gewerkt en we hoeven daarvoor niet per se aardgascentrales aan te houden", zegt Hoving.

"Denk bijvoorbeeld ook aan waterstofcentrales. Als er teveel zonne- en windenergie is voor het netwerk, dan kun je dat gebruiken om water via elektrolyse te splijten in waterstof en zuurstof. Die waterstof sla je op, en dat is een molecuul waar je later weer energie uit kan halen."

Kernenergie dan? "Dat is ook zeker een optie", beaamt Hoving. "Maar dan zit je wel met kernafval."