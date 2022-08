Op een kerktoren of vrijstaande boerderij zie je ze nog weleens zitten, maar de meeste woningen doen het zonder bliksemafleider. Zien we risico's over het hoofd? NU.nl praat erover met twee deskundigen.

In Nederland slaat de bliksem ongeveer 200.000 keer per jaar in. Vanwege klimaatverandering gaat dat aantal misschien nog omhoog: per graad opwarming stijgt het aantal ontladingen met 10 tot 15 procent.

"Met ons detectiesysteem zien we nog geen structurele toename in onweer", vertelt Erik Sijbring, adviseur in bliksembeveiliging bij Van der Heide. "Maar de inslagen worden wel heftiger. En hoe meer stroom er gaat lopen, hoe groter de schade kan zijn."

Bliksem kiest de weg van de minste weerstand en zoekt dus graag hoge gebouwen op. Deze zijn vaak al uitgerust met een afleider. Bij rieten daken is zo'n koperen constructie, die vanaf het dak in de grond loopt, vaak ook een eis van verzekeraars. Maar in de meeste andere gevallen is het geen verplichting. "De kans op een directe inslag is ook niet zo groot", vertelt Sijbring. "Maar de gevolgen bij zo'n directe inslag kunnen wel immens groot zijn."

Indirecte inslag kan voor grote schade zorgen

Ook Robbert Jan de Haan, directeur van Aardnet, vertelt dat hij weinig bliksemafleiders op normale rijtjeshuizen plaatst. "Bij een inslag zullen er in zo'n geval misschien wat stenen naar beneden komen, maar dat is verzekeringswerk. De kans op brand is sowieso heel klein. Wat je wel steeds vaker ziet, is interne bliksembeveiliging. Indirect kan bliksem namelijk ook voor schade zorgen, over een veel groter gebied."

De Haan legt dat verder uit. "Als bliksem inslaat in een boom of lantaarnpaal, kan de stroom via leidingen je huis binnenschieten. Glasvezelkabels geleiden niet, dus die vormen geen probleem. Maar met een hele straat die op dezelfde voedingskabel is aangesloten, kunnen alle televisies bijvoorbeeld in één keer kapotgaan. Hoe dichter je bij de bron zit, hoe groter de schade is."

"Zulke schade kom je veel vaker tegen dan die van een directe inslag", vertelt Sijbring. "Apparatuur kan erdoor sneuvelen, of je kunt brand in je meterkast krijgen. Dat kan ook als de bliksem 500 meter verderop is ingeslagen, het verschilt per plek. In de Brabantse zandgrond schiet de stroom bijvoorbeeld verder door dan in de Friese klei."

'Preventief wordt er nog te weinig gedaan'

"De meeste bedrijven hebben daarom een overspanningsbeveiliging", gaat Sijbring verder. "Ook bij nieuwbouwwoningen kom je die steeds vaker in de meterkast tegen. Maar bij bestaande bouw zie je ze nauwelijks. Preventief wordt er nog te weinig aan gedaan."

De kans op een directe blikseminslag wordt niet hoger als je zonnepanelen op het dak hebt liggen. De Consumentenbond raadt wel aan om alert te zijn bij de aanleg. Een installateur kan weliswaar tijd en kabels besparen door een inductielus aan te leggen, maar daarmee heb je een grotere kans op overspanning. Problematisch, als er bliksem in de buurt inslaat.

Goedkoop ben je niet bepaald uit als je een overspanningsbeveiliging laat installeren. Reken op prijzen rond de 1.000 euro. "Dat is best een investering voor iets waar je misschien niet meteen iets aan hebt", erkent De Haan. "Klanten die ze bij ons aanvragen, hebben ook vaak al eens brand of een andere vervelende ervaring gehad. Over het algemeen staan mensen er verder niet zoveel bij stil. Het risico is ook klein. Maar het is er wel."