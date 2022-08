Het is deze zomer moeilijker geworden om een hypotheek af te sluiten als je volgens de leennormen net niet genoeg geld kunt krijgen voor de aankoop van een huis. Volgens hypotheekadviseurs wordt er minder maatwerk geleverd na een tik op de vingers van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM stelde vorige maand dat de criteria die hypotheekaanbieders gebruiken aan duidelijkheid te wensen overlaten. Dat bleek uit een "verkennend onderzoek" onder vijf geldverstrekkers. In een brief aan de sector is gevraagd om beleid aan te passen om te hoge leningen te voorkomen.

Het gevolg is dat bepaalde groepen lastiger aan een hypotheek komen, verklaart Michiel Meijer, directeur bij Van Bruggen Adviesgroep. "Hypotheekverstrekkers zijn als reactie kritischer geworden. In bepaalde situaties wordt niet meer gefinancierd."

Als voorbeeld noemt Meijer een vrouw van in de 70 die haar man is verloren, een eigen huis heeft met overwaarde en kleiner wil wonen. "De afgelopen tien jaar kon dat eigenlijk altijd, omdat de woonlasten in een nieuw huis naar beneden gaan. Nu moeten we anders toetsen en omgaan met de situatie en wordt de hypotheek niet verstrekt. Ook bij scheidingen toetsen geldverstrekkers strenger."

Hypotheekdeskundige Marga Lankreijer van Independer denkt dat de manier waarop maatwerk werd geleverd in sommige gevallen te vrijblijvend was. "Het ligt er soms maar net aan welke medewerker de hypotheek moest goedkeuren. Er waren te weinig kaders. Hypotheekverstrekkers moeten nu beter opschrijven in welke situaties ze mogen afwijken van de normen."

Groter risico op te hoge lening door vage formuleringen

Banken en andere geldverstrekkers gebruikten in hun bedrijfsregels formuleringen als "moet structureel betaalbaar zijn" of "moet bestendig zijn", zonder dat concreet te maken. Voor een medewerker is het moeilijk te beoordelen wat betaalbaarheid of bestendigheid precies betekent. De open formuleringen komen het meest voor bij inkomenscriteria en criteria rond maatwerkhypotheken en overbruggingskrediet. Volgens de AFM vergroot dat het risico op overkreditering.

Dat de waarschuwing deze zomer kwam is geen toeval. De hypotheekrente steeg dit jaar hard, naar inmiddels gemiddeld 3,8 procent. Vorig jaar was dat nog 1,5 procent. Huizenkopers kunnen daardoor moeilijker het gewenste bedrag lenen. Volgens de AFM zoeken consumenten eerder de grenzen van de leennormen op.

"Klanten moeten zich in allerlei bochten wringen om hun aangekochte huis te financieren. Er komt vaker maatwerk bij kijken", zegt Lankreijer. "Een oplossing is dat de rente niet twintig maar tien jaar wordt vastgezet, of ze betalen een studielening af. Maar als het ook nodig is om bijvoorbeeld een loonsverhoging in de toekomst mee te nemen, vragen hypotheekverstrekkers allerlei aanvullende informatie en documenten op. Het hypotheekproces duurt dus ook langer in dat geval. Dat kan extra stress bij klanten opleveren. Die willen natuurlijk vooral graag het huis."

Volgens Meijer heeft dat niet alleen te maken met de tik op de vingers van de AFM. "Het heeft ook te maken met de angst van banken voor de economische onzekerheden die op ons afkomen. Kunnen mensen hun verplichtingen straks nog wel nakomen? Het niet-verlenen van maatwerk waar dat nodig is, vind ik problematisch. Maar een kritische blik op de onderbouwing is in deze tijd goed, denk ik."

Toezichthouder AFM laat weten vervolgonderzoek in te stellen om te controleren of beleid voor maatwerk op orde is.