Jarenlang is met campagnes, regelgeving en subsidies de inzet geweest om woningen energiezuiniger te maken. Minder aandacht was er voor aanpassing aan een nieuw klimaat, met hetere zomers en fikse regenbuien die wateroverlast veroorzaken. Wat gebeurt er wél?

Misschien is het je even ontgaan, maar er bestaat een Deltaplan ruimtelijke adaptatie. De meeste mensen weten wel dat we in 2050 geen CO2 meer mogen uitstoten, maar dit 'deltaplan' moet ervoor zorgen dat Nederland in hetzelfde jaartal ook 'waterrobuust en klimaatbestendig' is.

"Dat de meeste aandacht jarenlang naar de energietransitie ging is logisch, want we moeten klimaatopwarming zoveel mogelijk tegengaan", zegt Jeroen Kluck, lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar klimaatbestendigheid van steden. "Klimaatadaptatie gaat over leefbaarheid. Door huizen anders in te richten en te bouwen, met een berging van water in de omgeving en verkoeling in onze huizen. De afgelopen week hebben we weer meegemaakt hoe belangrijk dat is."

In andere Europese landen wordt meer gedaan om wateroverlast tegen te gaan, meent Kluck. "Elk gebouwd of verbouwd huis in Vlaanderen moet al sinds 2004 een regenwateropslag in de tuin hebben. In Nederland is dat in veel gevallen nog vrijblijvend. Nieuwbouwwijken worden de laatste jaren gelukkig al wel klimaatbestendiger ingericht, met bijvoorbeeld wadi's waarin regenwater bovengronds wordt opgeslagen."

Huizen anders ontwerpen én renoveren

Voor een prettiger leefklimaat in huis moeten huizen anders worden ontworpen, zegt Tineke Luping van Vernieuwend Wonen in Almere. "De omslag naar energieneutrale huizen is gelukt. Maar als we meer met hout en andere biobased materialen gaan bouwen, kunnen we CO2 in huizen opslaan." Dat soort materialen hebben ook een meer ademend karakter dan beton en steen, dat de warmte juist opslaat. Houtvezelisolatie heeft even goede of zelfs betere eigenschappen in de winter dan steenwol, maar laat een woning juist ook eerder afkoelen tijdens een hete zomer.

Het gaat bovendien om een vernieuwend ontwerp, zeggen zowel Luping als Kluck. Waar de traditionele doorzonwoning decennialang vooral de warmte van buiten naar binnen moest halen, is met zonwering of overstekende gevels juist schaduw belangrijker geworden. "Dat is natuurlijk veel milieuvriendelijker dan dat we nu met z'n allen airco's gaan aanschaffen. Ik kan me best voorstellen dat dat fijn is, maar dan gaan we juist weer méér energie verbruiken."

Jeroen Kluck is overigens positief over het het Deltaplan en constateert dat het gemeenten al aanzet om ook hun best te doen bestaande woningen te verbeteren. "Er wordt momenteel gemeten en gerekend om nieuwe normen bij renovaties vast te stellen. Woningcorporaties zijn wakker geschud, omdat huurders rechtszaken aanspannen omdat het te heet in hun huis is. Ondertussen is een leuke richtlijn bedacht, die zegt dat elke woning binnen 300 meter van een koele plek moet liggen. Dat kan een klein parkje zijn bijvoorbeeld, als het er maar voor zorgt dat mensen tijdens hittegolven niet in een hete flat zitten opgesloten."

Ook zijn er campagnes om tuinen groener te maken - met vooral minder tegels. Stichting Steenbreek helpt gemeenten en bewoners hun tuinen duurzaam te vergroenen, zodat hoosbuien worden geabsorbeerd. Groenere tuinen zorgen ook voor een koeler leefklimaat. De stichting heeft er zelfs een wedstrijd van gemaakt met het NK Tegelwippen.

Uit de factsheet klimaatbestendige woningen, gemaakt door onder meer onderzoekers van technische universiteiten. Foto: Deltaplan

Omdat regenbuien in de nabije toekomst heviger worden, willen gemeenten vooral dat regenpijpen worden afgekoppeld van het riool. "In mijn woonplaats Deventer bestaan er afkoppelsubsidies en afkoppelcoaches", zegt Kluck. Tijdens hevige buien kan het riool de grote hoeveelheid water niet meer aan. Groene daken kunnen ook helpen bij het vasthouden van water, die zuigen het juist tijdens een piek op als een spons. Via de subsidiewijzer van Milieu Centraal kun je zien wat je eigen gemeente voor subsidies heeft.

Tot slot: is het niet raar dat we in Nederland drinkwater gebruiken om de wc mee door te spoelen, of de tuin mee te sproeien? "Idealiter zou je dat met regenwater doen", erkent Kluck. "Maar dat blijkt in de praktijk bewerkelijk. Er wordt ook wel eens gesproken over de aanvoer van grijs water, dat minder is gezuiverd dan ons drinkwater. Dat vergt dan weer grote investeringen in het transport daarvan, dus dat heeft misschien niet de hoogste prioriteit. Die investeringen zijn eerder nodig in de strijd tegen hittestress in onze steden."

Zo bescherm je je tuin tegen regen en hitte Gebruik waterdoorlatende bodembedekkers, zoals boomschors en grind.

Neem een regenton voor de opvang van regenwater.

Creëer hoogteverschil en leidt water naar een plek waar het tijdelijk kan worden opgeslagen.

Tegels eruit, groen erin. Liefst minder dan 50 procent betegelen.

