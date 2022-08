De meeste huurders in Nederland betalen een kale huurprijs en hebben een eigen energiecontract, maar dat is niet altijd zo. Soms komen all-in huurprijzen voor waarbij de energiebijdrage in de servicekosten zit. Wat zijn je rechten als de verhuurder de huur fors verhoogt nu de energierekening de pan uit rijst?

Rik (24) kreeg onlangs een bericht van zijn verhuurder. Hij woont in een appartement waarvoor hij maandelijks 950 euro overmaakt. Dat is inclusief gas, water en licht.

"Op 1 januari ging de huur omhoog vanwege de hogere energieprijzen. Sinds 1 augustus ging de huur nog eens omhoog, opnieuw vanwege stijgende kosten voor energie. Ik vraag me af of dat wel mag en wat ik kan doen. Ik wil geen ruzie met mijn huisbaas, maar het voelt niet goed."

Rik heeft de wet aan zijn zijde. Verhuurders mogen volgens de wet geen all-in huurprijs vragen. Toch gebeurt het soms wel, zegt huurrechtadvocaat Marcel van Wezel. "Ik kom het regelmatig tegen in de particuliere verhuur. Veel verhuurders vinden het administratieve rompslomp om bij te houden hoeveel hun huurders aan energie verbruiken en maken en hanteren één vast bedrag. Dat leidt tot onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de vraag of er sprake is van sociale huur, waarbij de huurprijs beschermd is."

Huur splitsen in voordeel van huurder

Huurders kunnen afdwingen dat de kosten worden gesplitst, bijvoorbeeld door naar de Huurcommissie te stappen. "Dat splitsen gebeurt op zo'n manier dat het eigenlijk altijd in het nadeel is van de verhuurder", verklaart Van Wezel. "De kale huur wordt 55 procent van de overeengekomen prijs en de servicekosten 25 procent. Daarmee wordt de maandelijkse bijdrage in vrijwel alle gevallen lager."

Het kan ook zijn dat de huurder wel denkt dat die een all-inprijs betaalt, maar dat in het contract de kosten wel degelijk worden gesplitst. Huurders hebben vervolgens recht om in te zien hoe de servicekosten zijn opgebouwd en mogen de verhuurder dus ook vragen om een energieafrekening. Wordt er geen inzage in documenten gegeven, dan kan de huurder dat afdwingen via de Huurcommissie - ook huurders in de vrije sector. Reageert een verhuurder niet, dan krijgt de huurder gelijk."

Een verhuurder mag geen winst maken op de servicekosten (waaronder gas, water en licht), zo staat uitgebreid beschreven op de site van de Huurcommissie. Maakt de verhuurder wel winst, dan moet die dat met terugwerkende kracht terugbetalen.

De verhuurder van Rik doet overigens nog iets illegaals. Een tussentijdse verhoging van het voorschot is in principe niet toegestaan, zegt een woordvoerder van de Huurcommissie. "De servicekosten mogen alleen na afrekening worden aangepast." De Woonbond vindt het dan wel weer verstandig dat het voorschotbedrag in overleg wordt aangepast. Huurders hebben er immers ook wat aan als er aan het einde van een loopjaar ineens een enorme eindafrekening verschijnt.

Berekening energiebijdrage Huurcommissie bij gedeelde woonruimte 35 procent van de totale gaskosten worden verdeeld over het aantal woonruimten. Als je één kamer hebt in een huis van vier en de energierekening bedraagt 300 euro per maand aan gas, dan betaal je ongeveer 25 euro (35 procent van 400 delen door vier).

65 procent van de totale gaskosten worden verdeeld naar vloeroppervlakte van de kamers. Iemand die in een kamer van 20 vierkante meter woont, betaalt dus twee keer zoveel over dat deel (65 procent) als iemand die in een kamer van 10 vierkante meter zit.

Verdeelsleutel voor energiebijdrage met huisgenoten

Er is in het huis van Rik nog iets aan de hand. Hij deelt de cv-ketel met de onderburen en heeft geen eigen meter. Hij weet dus niet hoeveel energie hij verbruikt en hoe hij kan besparen, en of de kosten eerlijk zijn verdeeld. Ook daar zegt de wet iets over. Bewoners die meer vierkante meters van het huis huren, horen ook meer te betalen.

Is het nou zo dat een huisgenoot meer energie verstookt, dan is dat juridisch niet aan te vechten, zegt huurrechtadvocaat Van Wezel. "Bewoners moeten daar onderling uit komen. Maar je hoopt dat ook studenten, waarbij dit het vaakst voorkomt, wel begrijpen dat ze de verwarming niet de hele dag aan kunnen laten staan."

Een verhuurder mag dus niet tussentijds het voorschot verhogen, maar de Woonbond vindt het wel op zijn plaats om huurders te waarschuwen voor een hogere eindafrekening. Als die eindafrekening er eenmaal is, mag het voorschot wél worden aangepast. De verhuurder moet in alle gevallen transparant zijn over de gemaakte kosten en de manier waarop die dat doorberekent naar de huurder.

Rik twijfelt na het horen van zijn rechten nog wel wat hij moet doen. "Het is een mooi appartement, ik woon prettig en ik wil de verhouding met de huisbaas goed houden. Ik ga wel met hem in overleg."

*De naam Rik is gefingeerd. De naam is bij de redactie bekend, maar Rik wil zijn huisbaas niet voor het hoofd stoten.