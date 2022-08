Als je een huis wil kopen, is het goed om te weten wat uiteindelijk je kosten gaan zijn. Wat mag je meefinancieren in je hypotheek en wat niet? NU.nl zet het voor je op een rijtje.

Het belangrijkste is dat je sinds 2018 geen extra aankoopkosten meer kunt meefinancieren in je hypotheek. De 'kosten koper' moet je dus meteen bij de aankoop van een woning zelf betalen. Denk hierbij aan notariskosten, taxatiekosten en eventuele overdrachtsbelasting. Je kunt dus maar tot 100 procent van de taxatiewaarde aan hypotheek krijgen.

Toch zijn er een paar uitzonderingen, zegt hypotheekexpert Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep. "Bijvoorbeeld als je energiebesparende maatregelen gaat nemen. Dan kun je tot 6 procent van de marktwaarde extra lenen als je dat geld investeert in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluit, kan het sowieso. Als je geen NHG-hypotheek hebt, verschilt het per geldverstrekker of je meer kunt lenen om je woning energiezuinig te maken."

Extra budget als je energie gaat besparen

De hypotheekexpert ziet vaak dat de consument op het moment dat hij een huis wil kopen, nog niet voor ogen heeft of en welke energiebesparende maatregelen hij zou willen nemen. Noorlag: "Bij een aantal geldverstrekkers kun je wel alvast extra budget opnemen. Dat wordt dan in een depot geplaatst, bijvoorbeeld voor twee jaar. Mocht je het geld toch niet gaan gebruiken, los je het na de periode gewoon weer in één keer af. Ook kun je gebruikmaken van duurzaamheidsleningen van de overheid. Het hangt een beetje van de rentestanden af waar je goedkoper uit bent. Vaak is het wel handig als je bij de aankoop van het huis hier al over nadenkt en het gaat regelen."

“Om te bepalen hoeveel je kunt meefinancieren kijken we naar wat de woning waard is na de verbouwing.” Marcel Olijhoek, taxateur

Ook een verbouwing kun je meefinancieren in je hypotheek. Uiteraard wel op voorwaarde dat je op basis van je inkomen de hypotheek nog kunt dragen. "Om te bepalen hoeveel je kunt meefinancieren, wordt er gekeken naar de nieuwe woningwaarde na verbouwing", zegt makelaar en taxateur Marcel Olijhoek van Woon.nl. "Als je bijvoorbeeld een nieuwe keuken neemt voor 30.000 euro, wil het niet zeggen dat jouw woning ook 30.000 euro meer waard wordt. Er zat misschien al een keuken van 20.000 euro in, die je er dan uit gaat slopen."

Taxateurs kijken voor het bepalen van de woningwaarde naar vergelijkbare woningen in de buurt die zijn verkocht. "We kijken ook naar drie vergelijkbare huizen na een verbouwing", zegt Olijhoek. "Twee met een nieuwe keuken, een eentje met een oude keuken. Dat systeem helpt ons op weg. Maar er zijn ook ingewikkelde verbouwingen waarbij het moeilijk is vast te stellen wat de toegevoegde waarde is." Bij een uitbouw of een dakkapel kun je vaak wel (bijna) alles meefinancieren, omdat het direct leidt tot waardevermeerdering.

Bij nieuwbouw komen er vaak nog extra kosten bij kijken. Je koopt een vrij kaal huis, maar vervolgens moet er nog een badkamer en een keuken in. Dit 'meerwerk' kun je voor 100 procent meefinancieren in je hypotheek. De overige extra kosten (meestal 3 procent van de koopsom inclusief het meerwerk), zoals de hypotheekakte of de opleveringskeuring, kun je bij nieuwbouw niet meefinancieren.