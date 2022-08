Door het droge en hete weer is er een nationaal watertekort. De overheid roept mensen op om zuiniger aan te doen met drinkwater, maar hoe pak je dat het beste aan? Experts geven tips.

1. Minder lang douchen

Het is een bekende tip, maar daarom niet minder belangrijk, zegt Anita Wassink, woordvoerder van waterbedrijf Vitens. "Ga korter douchen om water te besparen". Ze legt uit dat we gemiddeld 8,3 minuten per keer douchen en dan ongeveer 70 liter drinkwater gebruiken. "Als je 1 minuut eerder de kraan dichtdraait, bespaart dat zo'n 42,5 liter per persoon per week."

Daarnaast scheelt het ook een boel water als je een duurzame douchekop gebruikt. "Een waterbesparende douchekop gebruikt zo'n 20 procent minder water", zegt Suzanne Hoogers, van Milieu Centraal. "Ten opzichte van een regendouche scheelt het zelfs zo'n 60 procent." Een normale douchekop gebruikt zo'n 9 liter per minuut en een regendouche zo'n 16 liter.

2. Vang drinkwater op en hergebruik het

Veel mensen laten de douchekraan even lopen voordat ze eronder stappen. "Dat is logisch, want je wil warm water. Een bespaartip: zet tijdens het wachten een emmer onder de douche. Het opgevangen water kun je gebruiken voor een kopje thee of voor planten in huis of tuin", zegt Hoogers. Ditzelfde geldt als je afwaswater nog heet moet worden. Ook dit water kun je opvangen en hergebruiken. Bijvoorbeeld om een keer de wc mee door te spoelen.

Bij afwassen maakt het trouwens niet uit of je de vaat met de hand afwast of de vaatwasser aanzet. In beide gevallen gebruik je zo'n 10 liter water. "Het is wel verstandig om je vaatwasser alleen te gebruiken als hij helemaal vol zit. Laat 'm draaien op ecostand. Dan gebruik je zo'n 25 tot 30 procent minder water dan met een standaardprogramma", zegt Hoogers.

3. Sproei de tuin niet op het heetst van de dag

Ook bij het sproeien van de tuin gebruiken we veel water. "Jaarlijks gebruiken we hiervoor zo'n 1100 liter drinkwater. Daar kan je beter regenwater voor gebruiken", zegt Hoogers.

In België gebruiken ze voor het sproeien van de tuin regenwater uit een put. Zo'n put is sinds 2004 verplicht bij nieuwbouw en moet minimaal 5000 liter water opslaan. In Nederland is zo'n put of tank niet verplicht. Bij de technische groothandel kost een regenwatertank (6.000 liter) meer dan 8.000 euro.

Particulieren kunnen hier niet bij de Rijksoverheid aankloppen voor subsidie. "Er zijn wel subsidiepotjes", zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "Je kunt subsidie aanvragen bij de gemeente". Voor nu richt de overheid zich vooral op ondernemers en bedrijven. "Denk aan een camping die het regenwater hergebruikt of een vijver bij een kantoorgebouw."

4. Regenwater opvangen in een ton

Naast een put of tank voor regenwater kun je ook op andere manieren regenwater in je tuin opsparen. Zo kun je een regenton plaatsen onder de regenpijp. Daardoor stroomt het water van de dakgoot niet direct het riool in. "Dit water kun je bijvoorbeeld gebruiken om de tuin te sproeien", zegt Hogers.

Ook adviseert Hoogers om zoveel mogelijk tegels uit de tuin te halen. "We krijgen steeds vaker droge zomers, maar ook extreem zware regenval. Als er veel tegels in de tuin liggen, wordt het water niet goed opgenomen in de aarde. Met planten en bodembedekkers zorg je ervoor dat water beter in de grond blijft zitten. En als je het regenwater opvangt, dan kun je dat in droge periodes veel water besparen. Je hoeft immers dan niet met drinkwater te sproeien."

Pak sowieso je gieter 's ochtends of 's avonds. "Als je de planten midden op de dag water geeft, dan zal het water alleen maar verdampen", zegt Wassink. "Kies dus een moment uit voordat de zon echt gaat schijnen of als de zon verdwenen is. En giet het water dichtbij de wortels, dan verspil je ook minder."