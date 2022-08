De energiekosten zijn hoger dan ze in lange tijd geweest zijn en dit heeft gevolgen voor zowel huurders als verhuurders. Wie draait op voor deze extra kosten? Mag de verhuurder die zomaar aan de huurder doorberekenen?

Of huurders dit jaar met hun huisbazen om de tafel moeten gaan zitten, hangt af van het type huurcontract.

Huurders kunnen een zelfstandig contract met de energieleverancier hebben, een vast bedrag aan de verhuurder betalen (bijvoorbeeld als de huur inclusief gas, water en licht is) of het bedrag via de servicekosten voldoen.

Het huurcontract bepaalt dus wat de huurder en de verhuurder te bespreken hebben.

Wat betaal je voor de servicekosten?

Betaal je als huurder voor energie via de servicekosten? Dan is het belangrijk om eerst te onderzoeken wáár je precies voor betaalt, laat de Woonbond weten. "Servicekosten mogen alleen over daadwerkelijke uitgaven gerekend worden", legt een woordvoerder uit. "Verhuurders mogen er geen winst op maken."

Onder de servicekosten kunnen allerlei diensten vallen, zoals schoonmaak en onderhoud. Het is dan ook goed mogelijk dat de energierekening niet onder jouw servicekosten valt. Of je betaalt ook voor het energiegebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis.

“Als de verhuurder een all-inhuur vraagt, mag de huur helemaal niet omhoog wanneer de energiekosten stijgen.” Woonbond-woordvoerder

In alle gevallen betaalt de huurder eerst een voorschot. Na een jaar wordt dit met het daadwerkelijke bedrag vergeleken en wordt het verschil berekend. De huurder krijgt dan geld terug of moet bijbetalen.

Heb je het idee dat de servicekosten verkeerd berekend worden of dat je voorschot niet klopt? Stap dan naar de Huurcommissie. "Servicekosten moeten altijd expliciet benoemd worden. Als huurder heb je ook het recht de achterliggende stukken te bekijken. Als je twijfelt, kun je dus zeggen: toon maar aan", aldus de woordvoerder van de Woonbond.

Aan het eind van het jaar moet je misschien flink bijbetalen

Pas als het voorschot met de daadwerkelijke kosten verrekend is, mogen de tarieven worden bijgesteld. Is jouw voorschot vóór de huidige crisis berekend? Dan moet je mogelijk aan het einde van het jaar flink bijbetalen. Een tijdige waarschuwing is dan volgens de Woonbond op zijn plaats.

De verhuurder mag ook eerder ingrijpen, bijvoorbeeld door het voorschot te verhogen. Woonbond: "Dat moet dan wel eerst met de bewonerscommissie of de individuele huurder worden afgestemd."

Voor mensen die inclusief huren, gaat het net iets anders. De energiekosten zijn dan namelijk onderdeel van de huur en die mag maar beperkt stijgen. "Als de verhuurder een all-inhuur vraagt, mag de huur helemaal niet omhoog wanneer de energiekosten stijgen." Als er toch een bijstelling nodig is, moet de huurprijs eerst gesplitst worden in kale huur en servicekosten. Dan weet je het relevante bedrag. De wet beschrijft precies hoe hard dit bedrag mag stijgen.

Huis laten verduurzamen kan interessant zijn

Maar zelfs als de huurder zelf een contract met een energieleverancier heeft gesloten, vallen er belangrijke zaken met de huisbaas te bespreken. De energierekening kan namelijk flink oplopen als het huis een laagenergielabel heeft, bijvoorbeeld omdat het niet geïsoleerd is.

De huurder betaalt dus meer zolang de verhuurder niet investeert in de woning. In dat geval kun je de huurbaas vragen om te verbouwen. "Er zijn drie energiebesparende maatregelen waar de verhuurder wettelijk toe gedwongen kan worden", vertelt Rowie van Coevorden van de Rechtstelefoon. "Dat zijn het thermisch isoleren van uitwendige scheidingsconstructies (zoals daken, ramen en muren), het isoleren van de vloer boven de kruipruimte en het vervangen van de cv-ketel als die ouder dan tien jaar is."

Door deze ingrepen kun je kosten besparen, maar onthoud wel dat een verzoek aan de huisbaas ook een voorgestelde huurverhoging moet bevatten. Van Coevorden adviseert eerst een offerte aan te vragen en een beeld van de kosten te krijgen. Daarna kan de huurder kijken naar de rekenmethode van de Huurcommissie. "Dat is een handige manier om tot een redelijke huurverhoging te komen."

De meeste verhuurders zullen met zo'n voorstel akkoord gaan. Maar als de huurder en verhuurder er echt niet uit komen, kan de huurder altijd naar de rechter stappen. "De huurder moet dan aantonen wat de kosten zijn en wat voor effect die op de energierekening hebben. Als de kosten laag zijn en de invloed op het energiegebruik groot, wordt het belang van de huurder groter. Maar als het veel kost en maar weinig winst oplevert, bijvoorbeeld doordat het huis op de slooplijst staat, dan weegt het belang van de verhuurder zwaarder."