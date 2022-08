De vakantieperiode is in volle gang. Veel Nederlanders trekken er deze zomer even op uit. Je zou je vakantie kunnen terugverdienen door je woning tijdelijk te verhuren. Maar mag dat eigenlijk wel?

7 procent van de mensen met een koopwoning biedt die eens in de zoveel tijd te huur aan via sites als Airbnb. Dat blijkt uit een peiling onder ruim twaalfhonderd respondenten van onderzoeksbureau Q&A. Bij mensen tussen de 18 en 44 jaar is dat 15 procent. "Het lijkt doodeenvoudig, maar er zijn toch nog wel een aantal punten waar je rekening mee moet houden", zegt Mark Wagemans, advocaat vastgoedrecht bij IJzer Advocaten. "Of je nu de eigenaar bent of de woning huurt, je moet voorzichtig zijn. Er zijn een aantal regels."

"Het belangrijkste waar je rekening mee moet houden is de gemeentelijke huisvestingsverordening. Hierin kunnen regels zijn opgenomen over bijvoorbeeld Airbnb-verhuur. Daar valt verhuur tijdens je vakantie waarschijnlijk ook onder, afhankelijk van wat de gemeente hierover heeft opgenomen in de huisvestingsverordening. Kijk naar Amsterdam, als je daar een woning aan toeristen wil verhuren, moet je een vergunning hebben. Het maakt dan niet uit voor hoelang: het mag of het mag niet."

Woning gekocht of gehuurd?

Dan maakt het ook nog uit of je de woning hebt gekocht of dat je de huurder bent. Als je als eigenaar nog een hypotheek op je woning hebt zitten, moet je goedkeuring hebben van de bank. Wagemans: "Je moet als eigenaar van een woning rekening houden met een huurbeding in je hypotheekakte. Als dat erin staat - en dat zal veelal het geval zijn - mag je ook niet verhuren. Komt de financierder erachter, dan kan dat een reden zijn om de financiering op te zeggen."

Ben je de huurder van een woning, dan moet je toestemming hebben van de huiseigenaar. "Je mag de woning alleen in onderhuur geven als dat contractueel is toegestaan of na instemming van de verhuurder. Verhuur je het huis zonder toestemming, dan kan dat een reden voor beëindiging van de overeenkomst zijn."

Bekijk daarnaast ook het bestemmingsplan van je woning en het splitsingsreglement van de Vereniging van Eigenaren om te zien of je de woning mag verhuren.

Ben je wel (goed) verzekerd?

Wat moet je doen als de toeristen iets kapotmaken in je woning? Of als ze iets overkomt? "Kijk bij je inboedel- en opstalverzekering wat gedekt is bij verhuur", zegt woonexpert Michel Ypma van Independer. "Er zijn drie opties: of verhuur is uitgesloten van je verzekering, of het is standaard meeverzekerd of je kunt het optioneel laten meeverzekeren."

De voorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij. "Er zit verschil in hoelang je mag verhuren. Dat varieert enorm. Bij de ene verzekeringsmaatschappij gaat het om maximaal dertig dagen, bij de andere om driehonderd. Tegen zaken als brand en ongelukjes ben je vaak prima verzekerd. Maar vandalisme en diefstal door de huurders zijn in principe nooit gedekt. Daar is het risico te groot voor. De verzekeringsmaatschappij weet niet wie jij in huis haalt. Maar de zaak verandert qua dekking weer als er wordt ingebroken terwijl jouw huurders bijvoorbeeld net even weg zijn. Kijk dat goed na. Bij inbraak moet er wel altijd sprake zijn van braaksporen om in aanmerking te komen voor een vergoeding."

Je bent niet verplicht om de verhuur te melden aan je verzekeringsmaatschappij. Maar als je een beroep op ze wil doen, moet je wel kunnen aantonen dat er sprake is geweest van verhuur. "De voorwaarde is dan dat je een huurovereenkomst kunt overleggen", zegt Ypma.

Kijk daarnaast goed naar je aansprakelijkheidsverzekering. Ypma: "Als mensen iets overkomt, kun jij aansprakelijk worden gesteld. Als je op dat moment zelf ook in de woning verblijft, ben je vaak verzekerd. Maar als je er niet bent, meestal niet." Verhuur je via websites als Airbnb, dan is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van verzekeringen die zij aanbieden.