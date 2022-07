Planten worden graag in het zonnetje gezet, maar in een warme zomer zoals deze kan er ook te véél zonlicht zijn. Hoe zorg je dat jouw tuin- en kamerplanten precies genoeg zon krijgen en niet uitdrogen? Wij vragen het aan de experts.

Ruud Vis is tuintechnicus en werkt voor hoveniersbedrijf M. van der Spek. Volgens hem speelt de leeftijd van een tuinplant een belangrijke rol in hoeveel droogte de plant aankan. "Planten die je korter dan twee jaar in je tuin hebt, hebben extra water nodig." Dat komt doordat hun wortels nog relatief dicht bij de oppervlakte liggen - het gedeelte van de bodem dat als eerste uitdroogt. "Geef om de dag een flinke scheut water. Het is beter in één keer veel te geven dan elke dag een beetje, want anders krijg je 'luie' planten. Dat zijn planten waarvan de wortels niet dieper wortelen, omdat je zorgt dat er meer water aan de oppervlakte is."

Planten die al langer in je tuin staan, hebben diepere wortels en halen het merendeel van hun vocht uit het grondwater. "Maar op dit moment hebben we last van een verlaagd grondwaterpeil, dus zien we nu dat zelfs oude bomen opeens vervroegd herfstneigingen krijgen." Zorg dus dat je zoveel mogelijk regenwater in je tuin opvangt. "Als iedereen dit zou doen, stijgt ons grondwaterpeil."

“Als je overdag een scherpe zon en een fijne tuinsproeier combineert, heb je kans dat veel bladeren verbranden.” Ruud Vis, tuintechnicus

Kun je planten water geven in de zon?

Wat je het beste kunt doen, is 's ochtends vroeg of 's avonds laat je tuin bewateren, wanneer de zon niet meer zo fel schijnt, legt Ruud Vis uit. "Anders verdampt een kwart van het water voordat het de plant bereikt." Dit is extra belangrijk als je een tuinsproeier gebruikt: "Als je overdag een scherpe zon en een fijne tuinsproeier combineert, heb je kans dat veel van de blaadjes verbranden."

Zorg ook dat je de grond rondom jongere planten en heideachtigen bedekt met bijvoorbeeld een laagje vers gemaaid gras, turf of boomschors (mulch). "Een laag van 2 centimeter zorgt dat het zonlicht niet direct op de grond schijnt."

Hoe verzorg je je kamerplanten in de zomer?

Iris van Vliet deelt online haar kennis over kamerplanten met duizenden volgers op Instagram onder de naam Mama Botanica. Ze schreef de boeken Een huis vol planten, De Kamerplantenbijbel van Mama Botanica en Stek je Plant. Wij spreken haar terwijl zij de laatste hand legt aan haar volgende boek, Hello Plant Lovers, over de beste manieren om je kamerplanten de zomer door te helpen.

De eerste waarschuwingstekens dat je plant te veel licht krijgt, zijn verkleuringen. "Het kan zijn dat de bladeren verbleken door het intense zonlicht, of zelfs verbranden. Bruine vlekken door verbranding zijn helaas permanent, maar een flets blad kan wel bijkleuren als de plant op een donkerdere plek wordt gezet.''

Het eerste dat je wilt doen, is de planten wat verder van het raam zetten. Zoek ook op of jouw plant überhaupt van direct zonlicht houdt. Zelfs planten die normaal in een woestijn groeien, zoals cactussen, kunnen 'verbranden'. Van Vliet tipt om deze planten elke week een tikje rond te draaien, zodat er iedere keer een ander onderdeel direct zonlicht ontvangt. "Of zet de planten die wat minder direct zonlicht kunnen gebruiken achter een doorschijnend gordijn.''

“Twee keer zo vaak water geven als normaal is helemaal niet vreemd in deze warme maanden, zelfs vetplanten hebben nu meer water nodig.” Iris van Vliet, Mama Botanica

Hoe vaak geef je kamerplanten water bij warm weer?

Tijdens de zomer is er ook een grotere kans dat je planten onbedoeld droogstaan. "Doordat er meer zonlicht is, groeien planten harder. Dan hebben ze meer water voor nodig. Maar ze kunnen ook meer vocht verliezen, omdat de bladeren meer vocht verdampen door de hogere temperaturen. En de grond droogt ook sneller uit, omdat er meer vocht uit de grond verdampt."

Je moet dus vaker bijwateren dan normaal. "Zelfs vetplanten hebben nu meer water nodig.'' Twee keer zo vaak water geven als normaal is helemaal niet vreemd in deze warme maanden.

Om zeker te weten dat jouw plant voldoende water krijgt, kun je de potgrond controleren. Doe dit niet door simpelweg de bovenlaag te bekijken, tipt Van Vliet, maar steek je vinger in de aarde en kijk wat de vochtigheid dieper in de pot is.

Bekijk ook of de potgrond nog wel genoeg water kan opnemen. Zitten er gaatjes in de pot en loopt het water daar direct uit? Zet dan de hele pot een kwartiertje of half uur in een bad met water, zodat de grond de tijd heeft om al het vocht op te nemen. Dit zou het probleem voorlopig moeten oplossen.