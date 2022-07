Terracotta potten zijn niet meer weg te denken uit ons interieur: het aardewerk in de oranjerode kleur zorgt voor een warme en zomerse uitstraling. Maar wie zulke potten heeft, weet ook hoe snel ze groezelig kunnen worden. Hoe kom je van die witte vlekken en groene aanslag af?

Het materiaal van de potten neemt veel vocht op. Nadat je je planten water hebt gegeven, zie je dan ook vaak vochtplekken op de pot ontstaan. Dat is een groot voordeel bij langdurige regenval, weten de experts van vtwonen. Je planten zullen in een terracotta pot niet snel verdrinken door een teveel aan water.

Het opnemen van vocht heeft echter ook een nadeel: gebruik je kraanwater, dan is de kans vrij groot dat je daarna te maken krijgt met witte vlekken. Kraanwater is namelijk rijk aan kalk. Als de vochtplekken uiteindelijk verdwijnen, blijven de kalkresten achter.

Het verschilt overigens per regio hoe snel je last krijgt van witte vlekken op je terracotta potten. De hardheid van het kraanwater is namelijk niet overal in Nederland hetzelfde.

Zo verwijder je witte vlekken op terracotta potten

Er zijn speciale middeltjes verkrijgbaar om de witte kalkvlekken mee te verwijderen, maar volgens de deskundigen van vtwonen werkt azijn net zo goed. Vul een emmer water met een deel azijn, maak een spons nat met dit mengsel en wrijf vervolgens over de witte vlekken in de pot.

De experts adviseren om nog even te wachten met het weggooien van je water-azijnmengsel. Als de pot nat is, kun je namelijk nog niet goed zien of alle vlekken verdwenen zijn. Wacht daarom nog even tot de pot opgedroogd is. Toch nog wat vlekken te zien? Herhaal het schoonmaken totdat alle vlekken verdwenen zijn.

Zo voorkom je de witte vlekken

Wil je voorkomen dat je potten opnieuw wit kleuren, dan moet je ervoor zorgen dat je je planten kalkvrij water geeft. Met een waterontharder of kalkfilter haalt je de kalk uit het water, maar het is makkelijker en duurzamer om regenwater voor je planten te gebruiken. Met een regenton kun je gemakkelijk regenwater opvangen. Heb je weinig ruimte, dan is een miniregenton voor aan de regenpijp een goede optie.

Groene aanslag

Naast de witte kalkvlekken kunnen je potten als gevolg van vocht en zuurstof ook geteisterd worden door groene aanslag.

Je kunt het helaas niet voorkomen, maar je krijgt het wel schoon met het water-azijnmengsel. Ook met groene zeep kun je de groene aanslag verwijderen.