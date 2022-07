Samenwonen met een huisgenoot is niet altijd een pretje. Een vuile vaat, geluidsoverlast of honderd andere kleine irritaties kunnen het woongenot soms flink verzieken. Maar wat als je huisgenoot niet alleen ergerlijk, maar ook gevaarlijk is? Het overkwam Catalijne.

Het begon onschuldig, vertelt de 21-jarige studente Catalijne. "Ik verhuisde naar een nieuwe stad en zocht een kamer. Wat ik vond was een huis dat ik kon delen met drie anderen. Ik wist vooraf niets van hen, behalve dat het allemaal mannen waren. Ik vond dat geen probleem."

Boven Catalijne woonde een 35-jarige zonderling zonder baan of studie. "De eerste keer dat ik hem zag, stond hij in de deuropening. Ik stelde mezelf voor. Hij keek me aan, bevroor, stapte terug zijn kamer in en mompelde nog net zijn naam voordat hij de deur dicht deed."

De bovenbuurman was moeilijk verstaanbaar en verliet amper zijn kamer, tenzij hij Catalijne zag. "Op een dag stonden we allebei in de keuken en hadden we voor het eerst een gesprekje. Hij bleef heel veel vragen stellen die ik amper begreep. Ik denk dat hij zich vanaf dat moment aan mij begon te hechten."

Huisgenoot dringt zich op en 'alle alarmbellen gaan af'

De bovenbuurman liet geen kans meer onbenut om Catalijne te spreken. "Zijn verhalen zaten vol ongerelateerde zinnen en zijn spraak was vreemd." Op een dag vroeg ze of hij niet vaker naar buiten wilde, om vrienden te maken. "Hij merkte op dat het geen zin had, omdat vrouwen hem niet zagen zitten. Dus waar moest hij dan beginnen? Bij zijn huisgenoot?" Terwijl hij dat zei, gleed zijn blik naar de voordeur van Catalijne. "Bij mij gingen alle alarmbellen af."

Ook de andere huisgenoten wisten dat er iets niet klopte. "Hij vertoonde gevaarlijk gedrag. Zo liet hij een pan brandende olie op het fornuis staan tot het brandalarm afging. Zodra ik thuis was, deed ik altijd meteen de deur op slot. Ik maakte duidelijk dat ik dit niet fijn vond."

“Hij vroeg of ik ontbijt wilde. Ik zei: 'Nee, dankjewel.' Toen vroeg hij of ik dan interesse had in een voetmassage.” Catalijne (21)

Na twee maanden ging het fout. "Hij vroeg of ik ontbijt wilde. Ik zei: 'Nee, dankjewel.' Toen vroeg hij of ik dan interesse had in een voetmassage." Toen Catalijne weigerde, deed hij de deur op slot. Catalijne moest vanaf het dak door het raam van een andere buurman klimmen om weer terug naar binnen te kunnen. De maat was vol.

Toen ze haar huurbaas belde, bood hij haar drie opties. "Hij kon de bovenbuurman een brief sturen, hij kon mij een nieuwe woonplaats aanbieden, of hij kon niets doen." Haar omgeving en de politie adviseerden Catalijne om te verhuizen. Maar als zij dat deed, kon ze rekenen op extra kosten: een maand huur voor het voortijdig opzeggen van haar huurcontract. Wat kon ze doen?

Verhuurder is verantwoordelijk voor het oplossen van onveilige situaties

Wendy Wallinga van advocatenkantoor Veenstra & Wallinga noemt het een "vervelende casus". "Wanneer de verhuurder in een huurrelatie staat tot zowel de huurder die overlast veroorzaakt als de huurder die deze last ondervindt, dan dient de verhuurder op te treden."

Volgens de Nederlandse wet is de verhuurder namelijk verplicht voor "ongestoord huurgenot" te zorgen. Dat betekent kort gezegd dat de huisbaas ervoor moet zorgen dat zijn huurders in het pand kunnen wonen, dat de ruimte goed onderhouden is en dat er geen "stoornissen" zijn die de situatie ellendig maken.

Seksuele intimidatie door een huisgenoot, zoals in het geval van Catalijne, is een ernstig voorbeeld van zo'n stoornis. Als zij naar haar huisbaas stapt, moet deze volgens Wallinga ingrijpen. "Op grond van de huurovereenkomst heeft de verhuurder niet alleen het recht, maar ook de plicht om op te treden tegen een overlast veroorzakende huurder. Hij is immers verplicht om de andere huurders ongestoord huurgenot te verstrekken."

Huurder die zich onveilig voelt, mag niet worden beboet

"Onder geen omstandigheden kan deze situatie Catalijne worden toegerekend. Dit betekent ook dat zij geen boete mag krijgen, want het is de taak van de verhuurder om het ongewenste gedrag een halt toe te roepen. Kan of wil hij dit niet, dan kan hij voor een andere oplossing kiezen, waarbij het slachtoffer naar een andere kamer verhuist. Maar ook hiervoor mogen in alle redelijkheid geen extra kosten in rekening worden gebracht."

Op aandringen van Catalijne besloot de verhuurder de kosten te verlagen. Een halve maand huur, maar Catalijne kon de volgende week nog naar een nieuwe kamer. "Ik was onveilig, ik moest weg, dus ik deed dat." Haar bovenbuurman heeft ze nooit meer gezien.

De achternaam van Catalijne is om veiligheidsredenen weggelaten, maar wel bekend bij de redactie van NU.nl.