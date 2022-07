De ontwikkeling van de hypotheekrente is gestabiliseerd. Deze week waren er zelfs geldverstrekkers die de rente verlaagden. Dat gebeurde nadat leningen voor een huis het afgelopen half jaar pijlsnel omhoog waren gegaan.

De hogere hypotheekrente is de belangrijkste reden dat de huizenmarkt afkoelt. Kopers haken af en verkopers die verhuisplannen hebben, zetten hun huis eerder in de verkoop. Daardoor is het aantal te koop aangeboden huizen sinds januari bijna verdubbeld, slinkt het aantal bezichtigingen en biedingen per woning en maken starters meer kans.

Het oversluiten van hypotheken voor een lagere rente gebeurt bijna niet meer, want de rente is van gemiddeld 1,5 procent naar zo'n 4 procent gestegen, afhankelijk van de voorwaarden en hoe lang een klant de rente vastzet.

Dat er voor het eerst sinds vorig jaar weer verlagingen worden doorgevoerd, noemt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop "opvallend". "Sinds een week of vijf is de kapitaalmarktrente weer gedaald van ongeveer 2 procent naar 1,5 procent. Hypotheekverstrekkers kopen met die rente het geld in, berekenen die rente door en dus is er nu weer wat meer marge ontstaan. Verlagingen komen mondjesmaat, maar het is wel een kentering."

Economie geraakt door afnemende koopkracht huishoudens

De reden dat de kapitaalmarktrente niet meer zo hard stijgt, is omdat economen er serieus rekening mee houden dat de economie stagneert in de tweede helft van dit jaar. "Door een blijvend hoge inflatie, onder meer veroorzaakt door fors gestegen energieprijzen, houden huishoudens wat minder koopkracht over. En dat kan de economie raken", analyseert Hagedoorn.

Dat de rente opliep, had juist te maken met de snelle economische groei na de coronacrisis. De Europese economie is grillig en dat komt tot uiting in de rentes.

"Het is superfijn als er rust komt in de markt, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn als ze een huis kopen", zegt Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige van Independer. "Stel, je gaat op zoek naar een huis en hebt net scherp gekregen hoeveel geld je kunt lenen en wat je maandlasten zijn. Dan is het erg vervelend als het plaatje een maand later er totaal anders uitziet, op het moment dat je juist wil gaan bieden. Dat was de situatie de laatste maanden, en eigenlijk nog steeds."

Zowel verhoging als verlaging doorvoeren

Maar blijft de situatie stabiel? "Dat is helaas niet te zeggen", zegt Lankreijer. "Het is gewoon grillig. Zelfs deze week zijn er geldverstrekkers die zowel een verhoging als een verlaging hebben doorgevoerd, voor een rente met een andere looptijd. Wie weet zijn er volgende week wel weer stijgingen omdat ergens paniek uitbreekt."

Hagedoorn denkt dat de rente in ieder geval niet meer zo hard gaat dalen dat hij terugkomt op het oude niveau van zo'n 1 procent voor een tienjaarslening. Die is nu tussen de 3,5 en 4 procent. "Ik denk wel dat er, als er niks verandert aan de kapitaalmarktrente, ruimte ontstaat voor wat verlagingen in het najaar. Maar de tijd van hypotheekrentes van 1 of 2 procent is wel voorbij. De algehele analyse is dat 4 procent een normaler niveau is."

"De extreem lage rente zorgde naast de schaarste voor verhitting op de woningmarkten in heel Europa. Voor huizenkopers zijn de hogere maandlasten even wennen. Sommige economen verwachten een lichte daling van de huizenprijzen, hoewel banken en makelaars de komende tijd nog een prijsstijging voorzien."