In iedere woning moet sinds 1 juli op elke woonverdieping een rookmelder aanwezig zijn, oftewel op alle verdiepingen met een woonkamer of slaapkamer. Maar waar moet je op letten bij de aanschaf van een rookmelder?

"Een rookmelder redt levens", vertelt Peter Schuurmans, hoofd Veilig Leven bij Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. "Als brandweerman zie ik helaas vaak slachtoffers van een woningbrand. In veel gevallen was dat te voorkomen door een rookmelder. Die merkt de brand al vroeg op, waardoor de bewoners sneller kunnen ingrijpen of direct het huis kunnen verlaten."

Ga ten eerste voor een rookmelder met het keurmerk EN14604. "Dan weet je zeker dat hij aan de Europese normen voldoet", vertelt Kees Hoogewerf, preventiedeskundige bij de Brandwonden Stichting. "Let er bij de aankoop ook goed op welke rookmelder het best bij de situatie past."

Zo gaat een optische rookmelder af bij rook. Een thermische rookmelder gaat af bij hitte. "Het is niet slim om een optische versie in de keuken of badkamer te plaatsen, omdat deze ook afgaat bij stoom", legt Schuurmans uit. Het advies is dus om de optische rookmelder iets verder van de keuken of badkamer te plaatsen. "Dan weet je zeker dat je geen vals alarm krijgt. Of gebruik voor deze ruimtes de thermische versie."

“Bij een goedkopere variant moet je de batterij jaarlijks vervangen. Dan bestaat de kans dat je dit vergeet en de rookmelder niet meer werkt.” Peter Schuurmans, hoofd Veilig Leven in Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

De prijs van een rookmelder heeft niet veel invloed op de kwaliteit, stelt Schuurmans. "Als je een rookmelder op netstroom koopt, is die duurder dan een die op batterijen werkt. In beide gevallen zijn ze even veilig. Het maakt dus niet uit of ze 20 of 120 euro kosten."

Wel adviseren Schuurmans en Hoogewerf om een rookmelder te kopen die tien jaar meegaat. Dat geldt voor het apparaat én de batterij. "Bij een goedkopere variant moet je de batterij jaarlijks vervangen. Dan bestaat de kans dat je dit vergeet en de rookmelder niet meer werkt", zegt Schuurmans.

Test de rookmelder maandelijks

Ook moet je de rookmelder maandelijks testen, adviseren de brandweer en de Brandwonden Stichting. "Je drukt dan op een knopje, waardoor het signaal tijdelijk afgaat", legt Schuurmans uit. Hoogewerf: "Een goede tip: doe dit op de eerste maandag van de maand. Het luchtalarm, dat dan ook afgaat, is direct een reminder om je rookmelder te testen."

Maar waarom maandelijks? "Dan weet je zeker dat de rookmelder werkt én dat je hem hoort", zegt Hoogewerf. Uit Australisch onderzoek bleek onlangs dat slechts 44 procent van de deelnemers wakker werd van de rookmelder. Zij konden de toonhoogte van 3.100 hertz op hun slaapkamer niet horen. "Test de rookmelder dus ook als je op de slaapkamer bent, met de deur dicht", aldus Hoogewerf.

Koop meerdere rookmelders en koppel ze

"Als je de rookmelder slecht hoort, kan het helpen om er een extra in de slaapkamer te hangen", adviseert Schuurmans. "De kans is dan groter dat je wakker wordt van het geluid." Nu is het alleen wettelijk verplicht om de rookmelder op de gang en op de vluchtroutes te hangen. "Maar hoe meer rookmelders je hebt hangen, hoe beter en sneller je ze hoort. Op rookmelders.nl kan je een test doen, waardoor je precies weet hoeveel je er nodig hebt."

Hoogewerf adviseert om de rookmelders aan elkaar te koppelen. "Als er brand in de keuken uitbreekt, gaan direct ook de rookmelders in de slaapkamer en in de gang af. Je bent dus overal in huis direct gewaarschuwd." Schuurmans vult hierop aan dat je de rookmelders ook kan koppelen aan die van je buren.

Combineer een rookmelder liever niet met een koolmonoxidemelder

Tot slot ben je niet per se beter uit met een rookmelder die ook voorzien is van een koolmonoxidemelder, stelt Schuurmans. "Deze kan je wel gebruiken in de ruimte waar de cv-ketel hangt. Daar moeten ze beide aan het plafond hangen. Maar voor de andere ruimtes in het huis kan je beter een losse koolmonoxidemelder kopen."

Dat komt doordat rook zich anders gedraagt dan koolmonoxide. "Rook is zwaarder dan lucht. Het gaat direct omhoog. Koolmonoxide is juist zwaar en blijft hangen. Zodra de koolmonoxide het plafond heeft bereikt, ben je eigenlijk al te laat." Schuurmans adviseert dus om in leefruimtes een losse koolmonoxidemelder op neushoogte te plaatsen. "Als je dan de rookmelder aan het plafond hebt hangen, ben je dubbel beschermd."