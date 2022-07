Een eigen tuin kan heel fijn zijn, maar met aanhoudende hitte of droogte is de lol er snel van af. Hoe zorg je ervoor dat je ook tijdens de heetste dagen nog een aangename buitenplek hebt? NU.nl vraagt hoveniers om tips.

In de zomer zijn er verschillende handigheidjes om je tuin gezond en leefbaar te houden. Milieudefensie adviseert bijvoorbeeld om tuingrond tegen droogte te beschermen door houtsnippers te strooien of gemaaid gras te laten liggen. Overweeg ook eens om tegels weg te halen. Die kunnen in een oven veranderen als de zomerzon er lang op staat.

"Lichte bestrating weerkaatst het zonlicht nog wel", vertelt Erik Geuze van Leef! Je Tuin. "Maar de trend is zwart of antraciet, en daar kun je al niet meer met je blote voeten op lopen. Mijn advies is vooral: plant een boom. Dat zijn echt de beste verkoelers. Zit je in de schaduw van een boom op een gazonnetje, dan kan dat 10 graden schelen met de temperatuur erbuiten."

Geuze noemt onder meer de valse christusdoorn, die snel groeit en in verschillende kleuren te krijgen is. "De kroon daarvan is minder massief dan die van een eik of beuk, dus je kunt er nog een beetje doorheen kijken terwijl je toch in de schaduw zit. In een kleine tuin werken ook een amberboom of sierpeer goed."

Schaduw kun je uiteraard op meer manieren krijgen. "Het gros van de mensen wil niet constant in de felle zon zitten", vertelde Léon Jacobs van hoveniersbedrijf Rodenburg Tuinen eerder aan NU.nl. "Je kunt dan werken met een schaduwdoek, of een pergolaconstructie. Maar wij vinden het eigenlijk veel mooier om in groen te werken."

Jacobs noemt dakbomen als voorbeeld. "Als je daarvan meerdere naast elkaar plaatst, krijg je een prachtig schaduwdek. Als je daar dan een loungeset onder zet, heb je veel meer sfeer dan met een zonnewering die 5 meter uit je huis steekt. Bovendien help je de natuur nog een beetje."

Grijsbladige planten kunnen goed tegen hitte

Heb je een tuin op het zuiden, dan kan het slim zijn om daar ook je beplanting op uit te kiezen. Geuze geeft als tip om voor grijsbladige planten te gaan. "Denk aan rozemarijn, kerriekruid of salvia", vertelt de hovenier. "Die kunnen zowel tegen droogte als felle zon. Lavendel zie je bijvoorbeeld ook veel in Zuid-Frankrijk. Ondanks de hitte liggen die velden er mooi bij."

De wortels van kleinere planten zitten minder diep in de grond, waardoor ze ook eerder uitdrogen als het langere tijd niet regent. Wordt je gras geel door de droogte, dan is er niet meteen reden tot paniek. Vaak zijn alleen de blaadjes boven de grond aangetast en begint het gazon weer te groeien zodra de wortels weer vocht hebben.

“Probeer je gras zo weinig mogelijk water te geven.” Erik Geuze, tuinexpert

"Probeer je gras zo weinig mogelijk water te geven", adviseert Geuze. "Als je dat te vaak doet, raakt het gras als het ware verwend en heeft het ook meer water nodig. Dan blijf je dus bezig. En het klimaat verandert nou eenmaal ook. Je moet dus misschien ook accepteren dat je gazon soms wat geler is."

Wil je water besparen, dan kun je nog kiezen voor een regenton. In combinatie met een druppelslang, die door de hele tuin kan worden weggewerkt, heb je dan ook relatief weinig werk aan onderhoud van planten. Milieudefensie heeft nog een laatste handige tip: gebruik het water waar je pasta, rijst of aardappelen in kookt. Dat werkt ook nog eens prima als plantenvoeding.