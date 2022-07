Mocht je het vakantiegevoel naar huis willen halen, dan kun je ervoor kiezen om een relaxt hoekje in de tuin of op het balkon de creëren. Een hangmat is dan je beste vriend. Maar: hoe hang je hem op?

Voor wie niet twee stevige bomen in de tuin heeft staan, een carport, pergola of andere plek waar je de hangmat aan bevestigt, is er goed nieuws: je kunt een hangmat met standaard kopen. Nadeel: de prijs. "Je moet er wel wat meer voor betalen", zegt Kees van Dijk nuchter. Hij is eigenaar van Tropilex, een bedrijf dat hangmatten in Colombia en Brazilië produceert en hier in Nederland verkoopt.

Een voordeel van een standaard is wel dat je de hangmat kunt verplaatsen van een plek in de zon naar een plek in de schaduw of andersom, zegt Van Dijk.

Mix van katoen en polyester ligt het lekkerst

"De meest gemaakte fout met hangmatten is dat mensen een te kleine kopen," legt hangmattenman Van Dijk uit. "Het is simpel: hoe groter, hoe fijner hij ligt. Je moet er eigenlijk ook diagonaal in gaan liggen, zodat je het doek openhoudt met je lichaam. Met een kleine hangmat kan dat niet goed.".

Hij heeft meer tips voor klanten die op zoek zijn naar een luiplek. "Mijn advies is om een hangmat te nemen die voor 70 procent van katoen is en 30 procent polyester. Dankzij het katoen ademt de stof en is het lekker zacht, maar door de polyester kan je hangmat toch tegen een regenbui. Volledige katoenen doeken rekken uit, dus de levensduur neemt af."

Nog een advies als je naar een hangmat zoekt: bedenk of je een spreidstok wil of niet. "Idealiter houdt je lichaam het doek open, maar een spreidstok aan beide kanten kan behulpzaam zijn als je liever niet steeds diagonaal ligt."

Stappenplan bij het bevestigen van een hangmat Check of de ophanging sterk genoeg is. Niet iedere balk, boom of muur is stevig genoeg. De ophanging moet een veelvoud van je lichaamsgewicht aan kunnen, omdat er extra druk op de ophangpunten komt als je beweegt.

Bepaal de afstand. Je kunt beter de afstand zo ruim mogelijk houden. Dat is altijd op te lossen met karabijnhaken, kettingen of een touw. Als de afstand tussen de twee ophangpunten korter is dan de hangmat, dan is dat lastig op te lossen. Je komt dan wel heel erg in een U te liggen.

Wil je een eenpersoons of tweepersoonshangmat? Veel mensen komen erachter dat een tweepersoonshangmat toch comfortabeler ligt, ook als je alleen bent.

Bepaal de hoogte. Meestal is de hoogte van de ophangpunten ongeveer 180 centimeter. Als je lager bij de grond wil hangen, kun je dat corrigeren met een touw of ketting. Het laagste deel hangt ongeveer op 50 centimeter, waarbij je er rekening mee moet houden dat de hangmat uitrekt door gebruik.

Muur, paal of boom? De manier waarop je de hangmat bevestigt, hangt af van de ondergrond. Bij een boom kun je het beste touw gebruiken en om hem niet te laten inzakken het touw boven een tak vast te binden. Voor palen en muren zijn speciale bevestigingssets verkrijgbaar. Meestal moet je eerst een gat boren in de muur en een schroef in een plug draaien. Voor palen heb je schroeven die direct in de paal kunnen.

Hangmat op het balkon? Kijk naar het plafond. Je kunt op die manier exacter bepalen hoe de hangmat komt te hangen en meestal is er meer ruimte dan aan de muur. De reling of balustrade is doorgaans te laag om een hangmat aan te hangen. Als er te weinig ruimte is, kun je de ophangpunten vlak naast elkaar plaatsen. Je creëert dan een soort schommel.

Naast comfort en een goede plek is ook uiterlijk belangrijk, vindt Anne-Fore Muller van vtwonen. "Een hangmat kan een bohemian vibe aan je tuin of terras geven. Je hebt tegenwoordig ook hangmatten met terracottaprint of aztecprint. Ga helemaal los met rotan meubels en palmbomen op je balkon of in je tuin. Graspluimen ernaast kunnen je ook in tropische sferen brengen. Met een hangmat haal je het vakantiegevoel naar huis. "

Een hangmat past goed in de bohemian trend van nu, zegt Anne-Flore Muller van vtwonen. Een hangmat past goed in de bohemian trend van nu, zegt Anne-Flore Muller van vtwonen. Foto: styling Anke Helmich, fotografie Sjoerd Eickmans

Wil je juist meegaan in de trend van felle kleuren, dan kan een uitgesproken kleur van je hangmat een eyecatcher zijn, stelt Muller. "Tegenwoordig zie je ook veel parasols van HK Living met franjes voorbij komen. Ze hebben een vintage look met kekke printjes. Neem een hangmat met hetzelfde printje en je maakt er een vrolijk hoekje van."