Maakte je een half jaar geleden nog plannen voor een nieuwe badkamer of dakkapel, inmiddels moet je het budget alweer bijstellen. Hoe ga je om met de enorme prijsstijgingen als je wilt verbouwen? NU.nl wint advies in bij twee deskundigen.

Kosten voor verbouwingen kunnen ver uiteenlopen. Op het platform van Vereniging Eigen Huis kun je weliswaar tabellen vinden met wat moet je moet rekenen voor een gemiddelde verbouwing, maar in de praktijk pakt het vaak anders uit. Niet alleen je eigen smaak speelt daarbij een rol, maar ook de veranderlijke markt. "Normaliter adviseren wij al om in je budget een marge van 10 procent aan te houden", vertelt René Verlaan van bouwbegeleidingsbureau BBAN. "Maar in deze tijd moet je eerder rekening houden met 20 procent."

Verlaan legt uit dat mensen vooral in de beginfase nog wel eens de fout ingaan. "Je geeft je wensen door een aannemer, krijgt vervolgens een teleurstellend hoge prijs en vraagt dan andere dingen aan een tweede aannemer om minder te hoeven betalen. Dan ben je dus appels met peren aan het vergelijken. Alles begint met een helder plan."

Met goede tekeningen, berekeningen en een nauwkeurig bouwbestek kun je veel gerichter te werk gaan, beaamt bouwbegeleider Manfred Borreman van Home Profs. "Aannemers willen sowieso niet meer met elkaar concurreren. Je mag blij zijn als je iemand vindt die tijd voor je heeft. Daarom zit ik ook samen met klanten in een bouwteam, zodat je grip op het budget houdt en in een vroeg stadium al zaken kunt vastleggen."

Aannemers werken steeds vaker met dagprijs

Borreman vertelt dat aannemers tegenwoordig vaker met een dagprijs werken dan met een vaste prijs. In zo'n geval ben je dus sterk afhankelijk van wanneer je project start en hoe de markt er tegen die tijd uitziet. "De markt lijkt inmiddels wel wat rustiger te worden", zegt Borremans. "Ik denk dat er meer lucht gaat komen in de bouwprijzen. Maar het blijft koffiedik kijken."

Het kan zomaar een half jaar duren voordat een verbouwing begint, maar je kunt uiteraard wel al meteen heldere afspraken maken. "Een aannemer gaat dan in gesprek met onderaannemers", vertelt Verlaan. "Op die manier komen ze vanzelf met verbijzonderingen. Een stukadoor zal bijvoorbeeld aangeven wat zijn kalkmortel kost. Blijkt dat hoger uit te vallen, dan overleg je het samen. Ook als de prijs zakt."

Verlaan zegt dat het belangrijk is om ook een eindtijdstip af te spreken, zodat een aannemer niet onverwachts veel langer aan het werk is. "En je mag natuurlijk ook afspreken dat de verbouwing niet doorgaat als de kosten boven een bepaald bedrag uitkomen. Dan wordt de overeenkomst ontbonden. Als je de verbouwing ongebreideld door laat gaan, kan een aannemer met tienduizend euro extra komen. Dat heeft niet iedereen zomaar liggen."

“Het is zonde om iets te laten ontwerpen of maken dat alleen is ingegeven door je budget.” René Verlaan, bouwbegeleider

Uiteraard wil je dat voorkomen. Maar Verlaan vindt het sowieso niet slim om een nieuwe keuken of badkamer uit te zoeken op het exacte bedrag dat je beschikbaar hebt. "Verbouwen kost veel geld, dus je wilt er ook echts iets moois aan overhouden. Dan is het zonde om iets te laten ontwerpen of maken dat alleen is ingegeven door je budget. Dan is het beter om minder te laten doen of door te sparen. Maar bedenk vooral rustig wat je wilt. Als je haast hebt, ben je altijd meer geld kwijt."