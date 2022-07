Nu de hypotheekrente gemiddeld 2,5 procentpunt hoger ligt dan begin dit jaar, ontstaat een nieuwe behoefte bij huizenkopers: ze willen de lagere rente van een vorig huis meenemen in een nieuwe hypotheek. Dat kan, al is het niet altijd een slimme keuze.

Stel, een huiseigenaar verkoopt z'n huis waar nog een hypotheek op zit van 200.000 euro tegen een rente van 1,5 procent. Het nieuwe huis kost 500.000 euro en de rente is inmiddels gestegen naar 4 procent. "Dan is het zonde om de hele nieuwe hypotheek tegen het hogere tarief af te sluiten. Je kunt twee hypotheken nemen met twee verschillende looptijden. Dan blijft de 200.000 euro die je nodig hebt voor het nieuwe huis onder de rente van 1,5 procent vallen", zegt Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige van Independer. "Het nieuwe hypotheekdeel valt wél onder de actuele rente, in dit voorbeeld dus 3 ton voor 4 procent."

Maak kennis met de verhuisregeling of meeneemregeling. Banken en andere geldverstrekkers proberen op die manier hun klanten vast te houden. Je kunt de lagere rente dus alleen meenemen bij de hypotheekverstrekker waar je al een hypotheek hebt lopen. "Voor de geldverstrekker maakt het niet uit, omdat het geld waar de klant gebruik van maakte al was ingekocht. Voor de klant zijn er twee pluspunten: de maandlasten zijn lager en je kunt bovendien meer geld lenen voor het volgende huis, omdat je financieel wat ruimte overhoudt", zegt Lankreijer.

"Ineens is deze voorwaarde weer in zwang geraakt", constateert ook Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. "Het is lang geleden dat dit aantrekkelijk was, omdat in het verleden de rente meestal omlaag ging. Nu zijn er huiseigenaren die een lagere rente op hun huidige woning hebben dan dat ze voor hun volgende huis kunnen krijgen."

Meeneemregeling is niet altijd aantrekkelijk

Toch benadrukt Luiten dat klanten er niet zonder goed advies voor moeten kiezen. "Het kan zijn dat het nieuwe rentepercentage niet concurrerend is op de markt en dat je dus goedkoper af zou zijn bij een andere geldverstrekker. Zeker als het oude rentedeel relatief klein is, kun je misschien beter voor een lagere rente kiezen bij een andere aanbieder. Dat is dan automatisch voor de hele hypotheek."

Bijna alle banken en andere hypotheekverstrekkers werken met een meeneemregeling, zegt Lankreijer. "In het verleden niet, maar het is nu de norm. Er is een enkele bank die alleen niet het NHG-tarief meeneemt naar de nieuwe hypotheek. Maar meestal is zelfs dat mogelijk: dat je nieuwe hypotheek niet valt onder de Nationale Hypotheek Garantie, maar het deel van de oude woning wel - al valt de garantie zelf weg. De risicoklasse wordt wél altijd aangepast. Voor het oude hypotheekdeel geldt dan het rentetarief dat past bij de risicoklasse zoals die gold bij afsluiting van de oude hypotheek."

Dit is er veranderd in hypotheekland nu de rente zo gestegen is Huizenkopers kiezen een kortere rentevastperiode: 10 of 15 jaar in plaats van 20 of 30 jaar zoals de laatste jaren gebruikelijk was.

Minder aflossingsvrije hypotheken. Die waren de laatste jaren populair omdat de hypotheekrenteaftrek een kleiner effect had op de netto maandlasten. Nu de hypotheekrente stijgt, drukt de renteaftrek weer een stevigere stempel.

Ontbindende voorwaarden worden vaker afgesloten. Huizenkopers zijn voorzichtiger. Dankzij stijgende rentes zou het kunnen zijn dat je het huis waarop is geboden niet meer kunt betalen. Ontbindende voorwaarden voorkomen dan dat je een boete van 10 procent van de aankoopsom moet betalen.

Menno Luiten meent dat het nut van de verhuis- of meeneemregeling goed laat zien dat de laagste rente niet altijd bepalend is voor de keuze van een hypotheek. "Niemand had een paar jaar geleden gedacht dat het nog van pas zou komen. Dat geldt ook voor andere voorwaarden, zoals boetevrij aflossen. Op het moment dat je de hypotheek afsluit, is het een ver-van-je-bedshow. Maar het kan zijn dat er ineens een erfenis komt of een grote bonus en dat je extra wil aflossen. Bij sommige aanbieders mag je maximaal 10 procent extra aflossen per jaar, bij anderen wel 20 of zelfs 100 procent. Het is dus goed om daar bij het afsluiten al naar te kijken."