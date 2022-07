De tickets liggen klaar en de koffers zijn gepakt: klaar om te vertrekken. Maar wie zorgt er voor de planten? NU.nl vraagt advies aan plantenexperts over hoe je je planten in leven houdt als je op vakantie bent.

Wie één tot twee weken op vakantie gaat, hoeft zich niet meteen zorgen te maken om zijn planten. Volgens plantadviseur Thomas Goyvaerts kan twee weken nog net, maar is meer dan twee weken zonder verzorging erg lang. "Planten zijn dan niet meteen dood, maar zijn wel al ernstig verzwakt. Na twee maanden zonder verzorging zijn de meeste planten overleden."



Een paar maanden op wereldreis kan dus niet zonder aan je planten te denken. Tenzij je alleen maar cactussen en vetplanten hebt, vertelt plantenblogger Iris van Vliet: "Die hoeven vaak maar één keer per kwartaal water."



Je kan de buurvrouw of een vriend vragen om op je planten te passen, maar een plantenoppas is ook een optie. Van Vliet raadt aan om de oppas bij je thuis uit te nodigen. "Laat je planten zien en kijk hoe de oppas erop reageert. Herkent hij of zij jouw planten en weet hij of zij wat jouw plant nodig heeft? Dan is het waarschijnlijk een goede oppas."



Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat je planten voortijdig overlijden? De tips hieronder kun je zelf toepassen voordat je het vliegtuig instapt.

Tip 1: Zet je planten een stukje van het raam af

Van Vliet raadt aan om je planten een stukje van het raam af te zetten wanneer er een hittegolf wordt voorspeld. Zelfs voor kleine cactussen kan de volle, hete zon te warm zijn. "Doordat ze kleiner zijn en in een kleinere pot staan, kunnen ze minder vocht opslaan." Toch is verpotten vlak voor je op vakantie gaat geen goed idee volgens Van Vliet. "Sommige planten reageren daar slecht op, en wanneer je op vakantie bent, kun je daar niks aan doen."

Tip 2: Maak de ruimte koeler

Je planten in een koele ruimte neerzetten, zorgt ervoor dat ze langer overleven, zegt Van Vliet. "Het vocht verdampt minder snel in een koele ruimte en dus kunnen ze langer zonder water."

Om de ruimte wat koeler te maken, kun je ervoor kiezen om een gordijn dicht te doen, adviseert Goyvaerts. Van Vliet raadt aan om de planten bij een halfdoorschijnend gordijn te zetten zodat ze niet volledig in het donker komen te staan. "Een beetje donker is goed. Hoe minder licht, hoe minder vocht ze gebruiken."

Hitte en zon: wat is de beste tijd om planten water te geven?

Tip 3: Boots het tuincentrum na

Heb je een badkamer met een raam erin, dan kun je je planten ook in een leeg bad zetten met een vochtige, natte handdoek eronder. Volgens Goyvaerts kun je zo het tuincentrum nabootsen: "Als je naar het tuincentrum gaat, zie je vaak heel lange tafels waar planten op staan. Daaronder ligt een worteldoek. Het houdt water vast waardoor planten langer vocht hebben."

Nog een manier om planten minder vocht te laten gebruiken, is om al je planten dicht bij elkaar neer te zetten. Goyvaerts: "Als je planten allemaal samen staan, creëer je een luchtvochtige omgeving. Het vocht blijft zo tussen de bladeren hangen."

Tip 4: Hergebruik je lege plastic flesje

Voor het in leven houden van je balkonplanten raadt Goyvaerts aan om een plastic flesje om te toveren tot een zelfbewaterend systeem. "Als het regent, krijgen balkonplanten geen water omdat het balkon erboven de regen tegenhoudt. Maak één of twee kleine gaatjes in de bovenkant van de dop van een waterflesje en zet het flesje ondersteboven in de plantenbak. Het duurt ongeveer een week voordat het flesje leeg is."

Van Vliet raadt aan om het systeem van tevoren goed te testen. "Test het systeem net zo lang als dat je op vakantie gaat. Dus als je twee weken op vakantie gaat, test het dan twee weken."

Tip 5: Geef je plant extra voeding

Wanneer je je planten in de lente en zomer plantenvoeding geeft, is de kans groter dat ze jouw zomervakantie overleven, zegt Goyvaerts. "Voor voeding geldt: hoe vaker, hoe beter. Gebruik wel altijd een biologisch middel, dan kun je niks verkeerd doen."