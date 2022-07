De hoge hakken van de bovenbuurvrouw, langdurige verbouwingen een huis verderop, het nieuwe drumstel van het buurjongetje: ongewenst geluid kan behoorlijk irritant worden. Hoe ga je daar op een verstandige en sociale manier mee om? NU.nl vraagt verschillende deskundigen om tips.

Overlast is er in verschillende vormen, maar geluid blijkt het vaakst voor ergernis te zorgen. Volgens recente cijfers van BeterBuren, een organisatie die in verschillende gemeentes voor buurtbemiddeling zorgt, gaat ruim 40 procent van de klachten over geluidsoverlast.

"Soms zijn dat feesten die het hele weekend doorgaan", vertelt directeur Bente London. "Maar klusoverlast komt ook zeker voor. Denk aan mensen die graag tot laat in de avond doorgaan, terwijl de buurman eigenlijk al om 22.00 uur wil slapen."

"Overlast wordt nog weleens veroorzaakt zonder dat mensen van tevoren geïnformeerd zijn", legt London uit. "Je ziet dan gauw stress ontstaan. Vervolgens wordt er meestal pas contact gezocht op het moment dat er stoom uit de oren komt. Dan ben je eigenlijk al te laat. Je hoeft geen dikke vrienden te zijn, maar het is belangrijk dat je elkaar een beetje kent."

Vooral overlast door loopgeluiden

Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, geeft aan dat de meeste overlast tussen buren wordt veroorzaakt door loopgeluiden. "Zeker drie kwart van de klachten gaat over zulk contactgeluid", vertelt Roelofsen. "Vaak valt dat voor een groot deel op te lossen door een goede vloer. Maar het is daarbij wel belangrijk dat je weet met welke basisvloer je werkt."

De directeur legt dat verder uit. "Een verende laag werkt bijvoorbeeld heel goed voor een massieve betonvloer, maar een houten vloer kun je beter verstijven en verzwaren met vastgeschroefde platen. Een verende laag op hout gaat resoneren en dan maak je het probleem dus alleen maar erger. Hetzelfde geldt voor moderne woningen met een verend opgelegde dekvloer. Als je daar zelf een extra verende laag op legt, zullen je onderburen meer last krijgen van gedreun."

'Minder sociaal contact dan vroeger'

Heb je last van luchtgeluid, zoals harde stemmen of muziek, dan kunnen voorzetwanden goed werken als isolatie. Maar die zijn niet per se goedkoop. "Je kunt natuurlijk ook gewoon vragen of de televisie iets zachter mag", vertelt Roelofsen. "Maar een van de grootste problemen is dat sociale contacten minder goed zijn dan vroeger."

Ook Dennis van Steenis, die voor Strooming onder meer onderzoek doet naar geluidsoverlast, erkent dat probleem. "Mensen stappen niet zo makkelijk meer op elkaar af en hebben al snel een oordeel klaar. Misschien is er ook een soort angst voor een tegenreactie. Maar als je gewoon rustig aangeeft waar je last van hebt, hoeft er niks aan de hand te zijn. Meestal heeft de veroorzaker niet eens door dat er overlast is."

Roelofsen sluit zich daar volledig bij aan. "Wij raden in het begin altijd aan om eerst in overleg te gaan met de buren. Het beste is om even te wachten tot een rustig moment. Dat hoeft verder ook niks bijzonders te worden. Nodig je buren thuis uit voor een kopje koffie. Op die manier kunnen zij ook horen waar je hinder van hebt. Vaak los je al heel veel op door gewoon even te praten."