De opvang van vluchtelingen vormt een groot probleem doordat er te weinig bedden zijn in asielzoekerscentra. Statushouders stromen niet op tijd door naar een eigen huis. De schaarste aan beschikbare sociale huurwoningen speelt een rol. NU.nl geeft antwoord op vragen van bezoekers.

De belangrijkste oorzaak van de volle opvang is dat een op de drie opvangplekken bezet wordt gehouden door asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge spoort gemeenten ertoe aan om aan hun taakstelling te voldoen. Dat betekent dat ze meer statushouders voorrang moeten verlenen bij de toewijzing van een woning.

Via NUjij kwamen vragen van bezoekers binnen, zoals "Hoeveel procent van de woningen gaat naar vluchtelingen?", "Is er een moment dat het maximale wordt bereikt?" en "Welke invloed hebben asielzoekers op de woningnood?".

De meeste vluchtelingen die in de afgelopen vijf jaar naar Nederland zijn gekomen, zijn afkomstig uit Syrië, waar al elf jaar een oorlog woedt. Een andere grote groep komt uit Eritrea, waar een totalitair regime burgers martelt als die zich bijvoorbeeld aan de dienstplicht onttrekken. Sinds Rusland hun land een paar maanden binnenviel, komen ook veel Oekraïense vluchtelingen deze kant op. Jaarlijks melden zich tussen de vijftien- en twintigduizend vluchtelingen voor asiel.

Cijfers woningvoorraad Nederland telt bijna 7,7 miljoen woningen.

60 procent van de huizen bestaat uit koopwoningen.

40 procent van de huizen bestaat uit huurwoningen. Daarvan is veruit het grootste deel (70 procent) in handen van woningcorporaties.

De huren van zo'n 90 procent van de woningen is gereguleerd (betaalbaar). Dat gaat dus om ongeveer 2,8 miljoen woningen.

Het kabinet heeft de doelstelling 100.000 woningen per jaar te bouwen, waarvan een derde (33.000) uit sociale huurwoningen moet bestaan. Afgelopen jaar waren het er 80.000, waarvan slechts 15.000 sociale huur.

Het tekort groeit harder, doordat er ook sociale huurwoningen worden gesloopt, verkocht of geliberaliseerd. Er is dus meer instroom vanuit het buitenland dan dat er (voor de doelgroep) betaalbare huizen worden gebouwd.

Statushouders en arbeidsmigranten zoeken woonruimte

Als een vluchteling de asielprocedure heeft doorlopen en recht heeft op een verblijfsvergunning, is hij of zij een statushouder en is er een permanente woonruimte nodig. Gemeenten krijgen elk half jaar de taak statushouders te huisvesten, maar ze lopen enorm achter. In de afgelopen vijf jaar waren er gemiddeld twintigduizend statushouders per jaar.

Normaal gesproken wordt 9 procent van de woningen die vrijkomen in de sociale huur gereserveerd voor statushouders. De Jonge wil daar mogelijk 12,5 procent van maken om het tekort in te lopen. Door verhuizingen komen dus jaarlijks ongeveer 200.000 huizen vrij, maar dat aantal is afhankelijk van bewegingen in de woningmarkt. Zo zijn er mensen die naar een koopwoning verhuizen, en migranten die na een verblijf terugkeren naar hun land van herkomst. Er zijn overigens ook statushouders die vrij snel na integratie een koopwoning kunnen betalen.

In het rapport Een thuis voor iedereen van vorig jaar staat dat Nederland naar schatting 500.000 arbeidsmigranten telt. Ze zouden nodig zijn vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Nederland vergrijst snel, het aantal 75-plussers verdubbelt de komende decennia naar bijna drie miljoen. Veel van hen zouden ook willen verhuizen. Hoeveel mensen van Nederlandse komaf een (sociale) woning zoeken, is niet te zeggen. Er zijn wachtlijsten van vaak meer dan zeven jaar. Er is een tekort van bijna 300.000 woningen, maar dat gaat over koop en huur samen, en dat getal wordt nooit 0.

“De sociale huisvestingsopgave is vooral groot door de groeiende groep arbeidsmigranten en door de vergrijzing, waardoor meer mensen alleen komen te wonen maar wel zorg nodig hebben.” Bernard ter Haar, voorzitter werkgroep huisvesting van aandachtsgroepen

Bernard ter Haar, voorzitter van een werkgroep voor huisvesting van 'aandachtsgroepen', zegt dat de komst van vluchtelingen en arbeidsmigranten een belangrijke reden vormt om woningbouw te versnellen. "Ons advies was daarom vorig jaar om op korte termijn bestaande gebouwen om te zetten naar woonruimte en tijdelijke flexwoningen te plaatsen. Daarnaast moet een fors deel van de permanente nieuwbouw betaalbaar zijn en beschikbaar komen voor aandachtsgroepen."

Naast vluchtelingen zijn dat bijvoorbeeld mensen die vanuit de geestelijke gezondheidszorg doorstromen. Ze kunnen een aanvraag doen voor een zogenoemde urgentieverklaring. Statushouders hebben recht op zo'n urgentieverklaring.

In het grote geheel is de groep statushouders klein, zegt Ter Haar. "Ik vind dat je vanuit sociale optiek zoveel mogelijk moet doen om vluchtelingen te huisvesten als ze hier hun nieuwe bestaan moeten opbouwen. De sociale huisvestingsopgave is groot door de groeiende groep arbeidsmigranten en door de vergrijzing, waardoor meer mensen alleen komen te wonen, maar wel zorg nodig hebben."

"Arbeidsmigranten horen bij ons economisch model, maar ik vind dat werkgevers ook een verantwoordelijkheid moeten dragen in de huisvesting. Hetzelfde geldt voor de toestroom van buitenlandse studenten. Die zijn financieel gezien interessant voor universiteiten, maar dan moeten ze wel zorgen voor voldoende woonruimte. Anders vindt er verdringing plaats en kunnen Nederlandse studenten geen kamer vinden."

In zes jaar tijd verdwenen 150.000 sociale huurwoningen

Volgens stadsgeograaf Cody Hochstenbach is de woningnood grotendeels veroorzaakt door politiek beleid. Hij wijst er in zijn boek Uitgewoond op dat woningcorporaties in de afgelopen zes jaar 150.000 huizen hebben verkocht, gesloopt of geliberaliseerd. Bij liberalisatie gaan de huren hard omhoog doordat de prijs niet meer is beschermd. Die huizen zijn dan niet meer beschikbaar voor onder meer statushouders.

"Het beleid is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan het feestje van vermogensopbouw via de eigen woning, maar dat systeem begint te piepen en te kraken", zegt hij in een interview met het AD. Het bouwen van meer betaalbare, sociale huurwoningen zou wat hem betreft een prioriteit moeten zijn. Ter Haar constateert ook dat er "een netto verlies" van betaalbare woningen is ontstaan. "Die stevige tekorten los je niet vanzelf op. Gelukkig wordt de verhuurderheffing afgeschaft zodat corporaties fors meer kunnen bouwen."