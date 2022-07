Last van witte, poederige vlekken op de bladeren van je plant? Grote kans dat je groene vriend meeldauw heeft. Wat is meeldauw en wat kun je ertegen doen? NU.nl vraagt advies aan experts.

Meeldauw is een schimmel die voorkomt bij (sier)planten. Het begint met een klein stipje op het blad en voor je het weet, zit het hele blad onder de witte stippen. Uiteindelijk kan zelfs het hele blad wit worden en afsterven. Ook kan de schimmel op meerdere bladeren voorkomen.



Volgens boomkweker Peter Tas heeft dat vooral te maken met de plek waar de plant staat. "Als de plant op een plek staat met veel harde wind, een lage luchtvochtigheid en te weinig water, krijgt hij eerder meeldauw."



Tas vertelt dat een plant die te droog staat automatisch gevoeliger wordt voor andere ziektes. "Bij mensen werkt dat precies hetzelfde: wie niet goed voor zichzelf zorgt, wordt automatisch gevoelig voor ziektes. Je kan aan de bladeren zien of een plant te droog staat. Ze worden dan steeds slapper, beginnen te krullen en uiteindelijk wordt het blad ook kleiner."

Steeds meer andere planten besmet

Volgens tuincentrum GroenRijk zijn vooral sierplanten zoals rozen, riddersporen, begonia's, kamperfoelies en asters gevoelig voor meeldauw. Dat betekent niet dat andere plantensoorten de ziekte niet kunnen krijgen. Ook tropische planten zoals de vijgenboom kunnen besmet raken met meeldauw.

Volgens boominspecteur Piet van der Eijk van de Bomenstichting zijn tropische planten zoals de vijgenboom gevoelig voor vorst, iets waar ze in hun natuurlijke leefklimaat weinig mee te maken hebben.

In Nederland is dat een ander verhaal: "Door de opwarming van de aarde gaan we steeds meer andere planten zien in ons land. De vijg kan goed overleven in onze warme zomers, maar de koude winters zijn juist een extra risico voor de ontwikkeling van schimmel. Dan kan je ze beter binnen zetten."

Er komen steeds meer tropische planten naar Nederland. Je kunt aan het blad zien of ze goed worden verzorgd. Bij een slechte verzorging zijn ze vatbaar voor schimmels. Er komen steeds meer tropische planten naar Nederland. Je kunt aan het blad zien of ze goed worden verzorgd. Bij een slechte verzorging zijn ze vatbaar voor schimmels. Foto: Getty Images

Tegen een kale of beschimmelde plant aankijken

Toch hoef je je niet veel zorgen te maken wanneer je plant meeldauw heeft, vertelt boomkweker Tas. "De plant verzwakt bij meeldauw, maar hij gaat niet dood. De ziekte zit vooral in de bladeren en wanneer die afsterven, groeien er gewoon weer nieuwe aan. Het is wel een teken dat de plant het niet zo naar zijn zin heeft."



Het kan een paar maanden duren voordat een plant nieuwe bladeren heeft. Een of twee bladeren afplukken of laten afsterven is dan niet zo'n probleem. Als je hele plant vol zit en je niet tegen een beschimmelde of kale plant aan wil kijken, kun je je plant behandelen met bestrijdingsmiddel. Maar ook dan is de schimmel pas na een paar keer behandelen weg.

Tips van GroenRijk om meeldauw te bestrijden Bedenk welke maand het is. In augustus of september groeien er al binnen een maand nieuwe bladeren aan. Je kunt je plant dan beter kaalplukken in plaats van behandelen.

Wil je je plant behandelen, besproei hem dan om de vier weken eenmalig met een biologisch bestrijdingsmiddel tegen schimmel.

Besproei je plant vroeg in de ochtend of laat in de avond, wanneer er weinig zonlicht is.

In plaats van een bestrijdingsmiddel kun je ook een plantenspuit vullen met 40 procent melk en 60 procent water om de meeldauw te bestrijden.