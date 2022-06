Het gemiddelde van alle aangeboden hypotheekrentes komt vandaag uit op 3,96 procent. Vrijwel alle geldverstrekkers voerden deze week fikse verhogingen door.

De stijging van de hypotheekrente was bijna net zo groot als het record van vorige week, stelt De Hypotheekshop in een analyse. Tien geldverstrekkers pasten de rente zelfs twee of drie keer aan, waardoor klanten die bezig zijn met de aankoop van een huis tegen fors hogere maandlasten aanlopen. De gemiddelde rente is bijna 0,3 procentpunt hoger dan aan het begin van de week.

Het laagste punt werd in september bereikt op 1,42 procent. Inmiddels zijn veel hypotheekrentes drie keer zo hoog als toen. Het scheelt zeker 15.000 euro op de leencapaciteit voor een koopwoning met een gemiddelde prijs van 400.000 euro. De bruto maandlasten kunnen, afhankelijk van de voorwaarden, wel enkele honderden euro's hoger liggen, maar de hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat de kosten niet gigantisch uit de bocht vliegen.

Toch is er al enig effect merkbaar op de woningmarkt. Uit cijfers van Makelaarsland, dat jaarlijks duizenden huizen verkoopt, blijkt dat er minder bezichtigingen en biedingen zijn. Het Centraal Planbureau houdt zelfs rekening met een mogelijke daling van de huizenprijzen, veroorzaakt door met name de gestegen rente.

Onzekerheid maakt voorspelbaarheid over verder verloop onmogelijk

De veroorzaker van de stijgende hypotheekrente is de hogere rente op de kapitaalmarkt, waar banken en andere hypotheekverstrekkers hun geld vandaan halen voor de financiering van een huis. De kapitaalmarktrente stabiliseert, maar dat gebeurde een paar weken geleden ook. De Hypotheekshop wijst erop dat er veel onzekerheid is dankzij de oorlog in Oekraïne, de levering van brandstof uit Rusland en mogelijk ingrijpen van de centrale banken om de economie niet te laten overkoken.

Het aantal huizenkopers dat de rente tien jaar laat vastzetten stijgt. Zo houden ze de maandlasten enigszins in toom. Tot een half jaar geleden was de rente voor twintig jaar vast nog de norm. Consumenten komen vaker terecht bij een van de grote banken. Die zijn meer gericht op het aantrekken en uitzetten van geld met een kortere looptijd dan verzekeraars en pensioenfondsen. Die gaan veelal langlopende verplichtingen aan.