Eigenaren van zonnepanelen klagen op internetfora en bij Vereniging Eigen Huis over fouten in hun energienota. Energieleveranciers werken steeds vaker met tarieven die maandelijks of zelfs ieder uur worden aangepast. Salderen gebeurt soms ook iedere maand, terwijl dat volgens de wet op jaarbasis zou moeten.

Dat concluderen de consumentenorganisaties Independer en Vereniging Eigen Huis na vragen van NU.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat weten dat eigenaren van zonnepanelen die tegen fouten aanlopen, een klacht kunnen indienen. In de energiewet staat dat leveranciers verplicht zijn per contractjaar te salderen.

Salderen betekent dat huishoudens de stroom die de zonnepanelen hebben opgewekt, kunnen wegstrepen tegen de hoeveelheid stroom die in het huis is verbruikt. De energieleverancier betaalt een relatief laag producententarief voor de opgewekte stroom en dat wordt door de overheid aangevuld tot het consumententarief.

Het is een subsidiemaatregel die ervoor zorgt dat zonnepanelen financieel aantrekkelijk zijn om aan te schaffen. Veel huiseigenaren met zonnepanelen hoeven niet of nauwelijks voor stroom te betalen. Zo'n twee miljoen huishoudens hebben zonnepanelen op het dak.

Onder meer op het forum van techsite Tweakers wordt geklaagd dat het voorkomt dat salderen niet meer op jaarbasis plaatsvindt. Het grote nadeel is dat je in de herfst en winter niet meer kunt profiteren van de stroom die voornamelijk in de lente en zomer wordt opgewekt. Zeker bewoners van een huis met een elektrische warmtepomp zijn daardoor fors duurder uit.

Onduidelijkheid over variabele tarieven

Ook op het forum van Independer is een klacht binnengekomen, zegt Joris Kerkhof, energiedeskundige bij de vergelijkingssite. "We zien inderdaad dat enkele energieleveranciers met een maandelijkse afrekening komen en dus ook maandelijks de saldering doorvoeren", concludeert hij na een kort onderzoek.

"In sommige gevallen kan het ook zijn dat het contract verkeerd wordt uitgelegd. Zo zijn er aanbieders die het tarief drie maanden vastzetten, maar in principe zijn dat wel variabele contracten met een jaarlijkse afrekening. Ik denk dat het een taak is van energieleveranciers om goed uit te leggen hoe hun contracten in elkaar zitten."

Ook bij Vereniging Eigen Huis zijn de klachten bekend. Fiscaal jurist Bobby Raghoenath heeft namens de vereniging inmiddels verhaal gehaald bij de ACM. "We horen van leden dat er niet meer op jaarbasis wordt gesaldeerd, maar de ACM heeft ons erop gewezen dat het wettelijk is vastgelegd. Dus klanten kunnen het aankaarten bij hun energieleverancier."

Dat het probleem zich nu voordoet, heeft met de energiecrisis en oorlog in Oekraïne te maken. Energieleveranciers bieden nauwelijks meer vaste contracten aan en omdat de energieprijzen op en neer gaan, passen ze vaker hun tarieven aan.

Volgens Raghoenath zorgt dat voor nog meer onduidelijkheid bij consumenten. "Het probleem is dat er geen regels zijn over welk tarief een energieleverancier als uitgangspunt mag gebruiken bij de saldering. Je zou zeggen dat een gemiddelde het rechtvaardigst is, maar het is de vraag of dat uitvoerbaar is voor leveranciers die elke maand een ander tarief vaststellen."

De Autoriteit Consument & Markt heeft energieleveranciers die maandelijks salderen nog niet op de vingers getikt, maar heeft wel de mogelijkheid om in te grijpen als er concrete klachten binnenkomen bij de ConsuWijzer van de toezichthouder.