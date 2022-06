Met nog een maand tot de zomervakantie zitten veel gezinnen nog met de vraag: waar laten we het huisdier? "Een pension moet je niet een week van tevoren nog willen regelen", vertelt Dierenbescherming-medewerker Saskia Thijssen.

Ga je als huisdiereigenaar op reis, dan zijn er grofweg drie opties om te overwegen: het dier gaat mee, wordt thuis verzorgd of ondergebracht bij een logeeradres. Thijssen: "De vraag die je jezelf vooral moet stellen, is of je je dier een lol doet door hem mee op vakantie te nemen. Je kunt het als baasje natuurlijk wel gezellig vinden, maar lang niet alle dieren vinden het leuk."

"Honden zijn vaak makkelijkere dieren om mee te nemen", gaat Thijssen verder. "Maar een kat wordt afgeraden, omdat die zich meer aan een eigen plek hecht. Autoritten zijn vaak stressvol voor dieren die het niet gewend zijn. De hogere temperatuur in een ander land kan ook vervelend zijn."

Honden mee op wandelvakantie

"Het hangt af van wat voor soort vakantie je gepland hebt", vertelt Saskia Ober van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). "Als je in de natuur gaat wandelen, zijn er veel honden die het heerlijk vinden om mee te gaan. Minder fijn wordt het in de hitte. Zeker de rassen met een korte snuit krijgen snel last van oververhitting, omdat ze minder goed kunnen hijgen."

Besluit je om je dier wel mee te nemen op reis, dan zijn er een paar belangrijke zaken om op te letten. Naast vaccinaties en een dierenpaspoort, beide te verkrijgen bij de dierenarts, gelden er verschillende regels in het buitenland. Zo staat Frankrijk Amerikaanse staffordshireterriërs en rottweilers niet toe en geldt er in het Oostenrijkse openbaar vervoer een aanlijn- en muilkorfplicht.

“In een onbekende omgeving is de kans erg klein dat een kat de weg naar zijn tijdelijke huis terugvindt.” Saskia Ober, Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren

Net als Thijssen raadt Ober het af om katten mee op reis te nemen. Veel beter is om het dier thuis te laten met een oppas, of onder te brengen in een goed pension.

Laat je een kat achter bij een logeeradres, maak dan duidelijk dat het beestje niet naar buiten mag. "In een onbekende omgeving is de kans erg klein dat hij de weg naar zijn tijdelijke huis terugvindt", vertelt Ober. "Dus je moet hem daar binnenhouden. En voor een kat die gewend is om naar buiten te gaan, is dat weer helemaal niet fijn."

Controles voordat je vertrekt

Om een betrouwbaar onderkomen te vinden, kun je onder meer controleren of een pension het verplichte bewijs van vakbekwaamheid heeft. Het LICG geeft de dierenpensionwijzer als tip om een adres te vinden.

Ook is het belangrijk om de chipregistratie op orde te hebben voor je je huisdier bij een logeeradres achterlaat", adviseert Ober. "Je moet een chip zelf online registreren, zodat hij gekoppeld is aan je adres en telefoonnummer. Vink daarbij ook aan dat die gegevens openbaar mogen worden, zodat een dierenarts of asiel ze kan zien."

Thijssen benadrukt tijdig een onderkomen voor je huisdier te regelen. "Als je volgende week al vertrekt, is de kans klein dat je nog iets vindt. Op het moment dat je je eigen vakantie boekt, regel dan ook meteen een opvang voor je dieren. Of dat nou een pension, opvangcentrale of logeeradres bij vrienden is. Je zit zelf al in de vakantiesfeer, dus pak dan meteen door en zorg dat je huisdier ook een fijne tijd heeft."