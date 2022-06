Energieleveranciers gaan naast vaste en variabele tarieven steeds vaker dynamische tarieven aanbieden. Wat zijn dat, dynamische tarieven? En wat heb je er aan?

Als de stroomtarieven afhankelijk zijn van de hoeveelheid zon en wind op dat moment, noemen we ze dynamisch en verschillen ze per uur. Als er veel wind staat en de zon schijnt, zijn de energieprijzen lager: het aanbod aan opgewekte energie is dan hoog. Wie energie gebruikt op het moment dat er veel zonlicht is of een harde wind staat, kan dus geld besparen. Het is ook mogelijk dat je juist meer geld betaalt als je niet inspeelt op de weersomstandigheden.

Let op het aantal wolken in de lucht

Hoogleraar energie-economie Machiel Mulder denkt dat de energietarieven in de toekomst steeds dynamischer worden. "Dat zie je al aan de toename van het aantal zonnepanelen in het straatbeeld. Steeds meer energieleveranciers zullen dynamische contracten aanbieden, wat zorgt voor een sneeuwbaleffect." Toch denkt hij niet dat iedere consument voor een energiecontract met dynamische tarieven gaat kiezen. "Veel mensen hebben een voorkeur voor vastigheid, dus de vaste tarieven zullen ook in trek blijven."



Onderzoeker Sanne Akerboom denkt dat we naar een toekomst gaan waarin er veel verschillende energiecontracten zijn en dus verschillende tarieven. "Het is lastig om in te schatten hoe het klimaat zich ontwikkelt, maar in het algemeen geldt: hoe extremer de wind en hoe warmer de zon, hoe afhankelijker we van dynamische tarieven worden. We gaan veel meer letten op het aantal wolken in de lucht."

Honderden euro's per jaar besparen

Mulder denkt dat dynamische tarieven vooral interessant zijn voor mensen die over veel spullen beschikken die stroom verbruiken of produceren, zoals een elektrische auto, kookplaat, warmtepomp en zonnepanelen. "Je kan dan al gauw honderden euro's per jaar besparen. Heb je dat niet, dan bespaar je per jaar zo'n 50 euro aan energiekosten. Geen vetpot dus."

Inzicht krijgen in je energieverbruik Alle huishoudens hebben of krijgen een slimme meter van hun netbeheerder. Dat is een apparaatje in je meterkast. Als je een dynamisch contract hebt, is die meter nog belangrijker. De digitale meetapparatuur geeft namelijk op kwartierbasis inzicht in je energieverbruik. Het wordt automatisch uitgelezen door de energieleverancier, die vervolgens je kosten doorberekent.

De ANWB deed onderzoek naar de financiële gevolgen van dynamische tarieven. Volgens de organisatie betekenen dynamische energieprijzen niet dat je elke maand voor verrassingen komt te staan. De meeste aanbieders van dynamische energiecontracten werken namelijk met vaste voorschotbedragen, waardoor je iedere maand hetzelfde betaalt.

Cijfers over dynamische energiecontracten wijzen uit dat een dynamisch contract tussen 2018 en mei 2022 per jaar ongeveer 145 euro goedkoper was dan een contract bij een traditionele energiemaatschappij.

“Als mensen net zoveel stroom blijven gebruiken als nu, blijven we voor onze energie afhankelijk van gascentrales.” Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie

Als je je steentje bij wilt dragen tegen klimaatverandering, kunnen dynamische tarieven een uitkomst bieden, zegt Mulder. "Door de dynamische tarieven kunnen we ervoor zorgen dat mensen minder elektriciteit gebruiken. Als mensen evenveel stroom blijven gebruiken als voorheen, blijven we voor onze energie afhankelijk van gascentrales. En dat is natuurlijk slecht voor het milieu."



Volgens Akerboom is wel of niet voor dynamische tarieven kiezen vooral een geldkwestie. "Je moet echt gemotiveerd zijn om geld te besparen en daar plezier uithalen. Als je drie kinderen hebt en geen zin hebt om te wachten tot je je was kan draaien, dan zou ik het niet aanraden."