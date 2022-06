De bouw van houten huizen zou een ontsnappingsroute kunnen zijn voor aannemers die in bepaalde gebieden niet meer mogen bouwen vanwege stikstofproblemen. Onder druk van milieuregels gaat de ontwikkeling snel de komende jaren, denken experts.

"Over tien jaar zijn de nieuwe Vinex-wijken van hout, misschien zelfs over vijf jaar al", voorspelt architect Daan Bruggink. Hij ontwerpt voor grote projectontwikkelaars en ziet dat de grote bouwpartijen heel snel de omslag maken naar hout.

Bruggink noemt als voorbeeld de nieuwe woonwijk in Egmond aan den Hoef, vlak bij het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat. Vorige maand haalde de rechter er opnieuw een streep door. Want ook al is er tegenwoordig een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op de snelweg, de natuur zou nog steeds te lijden hebben onder een te grote hoeveelheid stikstof. Omdat bouwmachines ook stikstof uitstoten, mag de bouw niet doorgaan.

"Als de huizen van hout zouden zijn, speelt stikstof geen beslissende rol meer", zegt Bruggink, die de truc bij andere projecten heeft toegepast. "Houtbouw is een lichte methode, waardoor je elektrische kranen kunt inzetten. Shovels hoeven minder diep te graven, dus minder grond af te voeren. En er is een lichtere fundering nodig. Ook heb je minder zwaar transport nodig. Je blijft dan al snel onder de drempelwaarde voor een vergunning - de drempelwaarde die je wél overschrijdt als je met het traditionele staal, beton en steen aan de slag gaat."

Ontwikkelingen gaan snel onder druk van milieuregels

Sinds de bouwwereld met een manifest kwam om de overstap te maken van beton, staal en steen naar hout en andere biobased (natuurlijke) materialen, is het snel gegaan met de ontwikkelingen. Op bouwbeurs Provada lanceerde BAM Wonen deze week als een van de grootste aannemers van Nederland een nieuwe conceptwoning: Flow. "Het idee is dat we eerst de fundering leggen en dan een wind- en waterdichte meterkast aansluiten", zegt directeur Dinant te Brinke. "Daarna wordt de basis van een huis in één dag neergezet. Op die manier staat een project van dertig woningen in een maand tijd en verkorten we de projectduur met 75 procent."

Vanzelfsprekend is inmiddels de meerwaarde van houtbouw voor milieu en klimaat: houten huizen slaan CO2 op, in plaats van dat er uitstoot plaatsvindt. BAM Wonen maakt de woningen zo dat ze uit elkaar kunnen worden gehaald en alle materialen herbruikbaar zijn. "Maar het speelt ook helemaal in op de stikstofdiscussie", verklaart Te Brinke desgevraagd. "We brengen met lichte materialen en elektrische machines de uitstoot drastisch naar beneden. En dat is nodig als we meer en meer rekening moeten houden met flora en fauna."

“Mensen weten dankzij verhalen in de media dat je in houten huizen ook gewoon prettiger woont.” Dinant ten Brinke, directeur BAM Wonen

BAM Wonen twijfelt er niet aan dat consumenten in een houten huis willen wonen. "Wij doen kwalitatief onderzoek naar de behoefte van woningzoekenden en de afgelopen drie jaar is de vraag naar houten huizen enorm toegenomen. Mensen hebben dankzij verhalen in de media geleerd dat je in houten huizen ook gewoon prettiger woont."

Terug naar de bouwmethode van vroeger

In feite gaan we terug naar een oude bouwmethode, zegt Daan Bruggink. "Vóór de industriële revolutie waren huizen bijna uitsluitend van hout gemaakt. Dat partijen als BAM, Ballast Nedam en VolkerWessels fabrieken bouwen die onderdelen voor houten huizen leveren, maakt dat het echt snel kan gaan."

Naast stikstof probeert de politiek de ontwikkeling verder te versnellen. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan van CDA-Kamerlid Henri Bontenbal om voortaan de opslag in houten huizen mee te nemen in de berekening van de milieuprestatie van woningen. "Strengere regelgeving maakt bouwen in hout of andere natuurlijke materialen dan vrijwel onvermijdelijk", aldus Bruggink.