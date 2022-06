De ene bewoner biedt een kop koffie aan, de ander maakt zich juist uit de voeten. Hoe ga je fatsoenlijk om met klussers in je huis? En durf je wel kritiek te leveren als iets je niet zint? NU.nl vraagt om tips bij twee deskundigen.

Tussen klussers en klanten kunnen allerlei kleine of grote irritaties ontstaan. Zo vertelden ervaringsdeskundigen eerder aan Het Parool over een kettingrokende vloerenlegger. Of wat te denken van een tuinman die zo lang bleef plakken dat de huiseigenaar zich verplicht voelde om hem voor het avondeten uit te nodigen? Ook harde muziek en rondslingerende rommel zijn bekende ergernissen.

Andersom kan het net zo vervelend worden. Een bewoner die constant meekijkt of alles wel goed wordt uitgevoerd, kan voor een klusser vervelend of stressvol zijn. Dennis Koster, directeur van branchevereniging VLOK, vertelt dat zijn leden er verschillend op reageren. "De ene klusser knoopt een gesprek aan, zodat hij snapt of iemand het uit interesse of uit wantrouwen doet. De ander zal een klant eerder wegsturen, zodat hij verder kan."

'Klant kan zich verwonden'

"Dat moet de klusser niet met een grote mond doen", vult Koster aan. "Maar een klant kan zich verwonden of iets per ongeluk kapot maken. Dat valt dan onder de aansprakelijkheid van het klusbedrijf. Voor beide partijen is het dus niet handig als een bewoner er steeds bij blijft. Als je als klant vragen blijft stellen, gaat het werk natuurlijk ook minder snel."

Bij rokende klussers moet je volgens Koster gewoon strikt zijn. "Als iemand in jouw huis is, gelden jouw regels. Dus dan kun je prima uitleggen dat er binnen niet wordt gerookt. Ook als iemand elke tien minuten naar buiten gaat voor een sigaret, kun je daar best iets van zeggen. Hoewel opdrachten ook vaak voor een totaalprijs worden aangenomen. In zo'n geval maakt het dus niet zo veel uit hoelang iemand pauzeert."

Maak van tevoren heldere afspraken

Etiquettedeskundige Lilian Woltering snapt dat het soms lastig is om kritiek te leveren. "Je ziet het ook in restaurants. Als het eten slecht is, gaan mensen liever nooit meer terug dan dat ze er ter plekke iets van zeggen. Maar je kunt iets gewoon op een aardige en opbouwende manier opmerken. Als je van tevoren heldere afspraken maakt, scheelt dat ook een hoop. Een bewoner weet dan bijvoorbeeld dat een keuken van tevoren opgeruimd moet zijn, en een klusser weet dat hij beter geen harde muziek kan draaien."

Beleefde klussers vragen van tevoren even of ze de wc mogen gebruiken, voor bewoners is het wel zo netjes om iets te drinken aan te bieden. "Je hoeft niet voor eten te zorgen", vult Woltering aan. "Je hebt immers geen lunchafspraak gemaakt. Voel je ook niet bezwaard om zelf wat te eten, daar kijkt niemand raar van op."

“Een van onze leden heeft tussen de middag wel eens een Indische maaltijd gekregen.” Dennis Koster, directeur branchevereniging VLOK

"Iedereen heeft eigen boterhammen en drinken bij zich", beaamt Koster. "Het is dus absoluut geen verplichting om iets aan te bieden. Er wordt ook vaak genoeg geklust in huizen waar de bewoners überhaupt niet thuis zijn. Maar natuurlijk wordt het mega gewaardeerd als iemand wél moeite doet, met een kop koffie of een koekje." "Een van onze leden heeft tussen de middag wel eens een Indische maaltijd gekregen", vertelt Koster. "Dat is toch fantastisch? Als de onderlinge sfeer goed is, doe je ook eerder moeite voor elkaar. Zo bouw je samen nog een leuke band op."