Bedwantsen kunnen een vervelend souvenir van je vakantie zijn. Voordat je het weet, heb je dat kleine beestje in je koffer mee naar huis genomen. Maar hoe herken je een bedwants? En hoe gevaarlijk is het insect eigenlijk?

Je hoort en leest de laatste maanden misschien wat meer over de bedwants. Maar wees gerust: dat is niet omdat er nu een plaag is. "Door de coronapandemie hebben we met z'n allen minder gereisd. Nu het weer kan, merken we dat we weer meer meldingen krijgen", zegt Max Strating van stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Bedwantsen zijn insecten met zes poten en een sterk afgeplat, ovaalvormig lijf. "Ze zijn ongeveer een halve centimeter groot, dus je kunt ze goed met het blote oog zien", weet Strating. Hij adviseert om op vakantielocaties even te checken of er sporen van bedwantsen zijn. "De bedwants leeft vooral op plaatsen waar mensen op voorspelbare tijden in rust aanwezig zijn: op en rondom bedden. Vakantiegangers kunnen ze daardoor onder andere uit hotels mee naar huis nemen."

“Vermoed je dat je bedwantsen hebt? Ga dan op zoek bij de naden en kieren, achter plinten, gordijnen of behang.” Max Strating van stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

"Er zijn een paar zaken waaraan je kunt zien of er bedwantsen in de kamer zijn. Namelijk bloedpuntjes of zwarte puntjes van uitwerpselen op het bed. Deze puntjes zijn ongeveer zo groot als een speldenprikpuntje. Maar ook vervellingshuidjes op je bed; deze hebben een lichte kleur en lijken qua grootte op de bedwants zelf."

Hopelijk is je bed opgemaakt met lichtgekleurd of wit beddengoed. Dan herken je de sporen van de bedwants sneller. "Controleer even met een zaklamp, bijvoorbeeld van je mobieltje, of je sporen ziet. Vermoed je dat je bedwantsen hebt? Ga dan op zoek bij de naden en kieren, achter plinten, gordijnen of behang. Ze verstoppen zich op donkere plekken, maar je moet ze kunnen vinden."

Is een bedwants gevaarlijk?

Bedwantsen zijn niet gevaarlijk, maar vooral hinderlijk. "Vergelijk ze met muggen. Bedwantsen leven van bloed en hebben ongeveer eens per week een bloedmaaltijd bij een mens of dier nodig. Als ze je te pakken hebben gehad, krijg je net als van een mug kleine bulten."

"Soms heb je een paar bulten op een rijtje. Dat kan komen omdat de bedwants verstoord wordt als je beweegt in je slaap. Heel soms krijgen mensen er een allergische reactie van, maar ze dragen in tegenstelling tot muggen geen ziektes over."

Leg je koffer in bad en je kleding in de diepvries

Strating adviseert om je (open) koffer op je vakantiebestemming daarom niet op de grond of tegen de muur aan te zetten. "Het liefst op een rekje of stoel. Of in de badkamer, bijvoorbeeld in het bad. Bedwantsen willen zich verstoppen en door de gladde muren in de badkamer zal het ze daar niet lukken."

Als je het vermoeden hebt dat je bedwantsen mee naar huis hebt genomen, kun je kleding heet wassen. "Het liefst op 60 graden", zegt Strating. "De kleding waarbij dat niet kan, kun je het beste enkele dagen in de diepvries leggen bij -18 graden. Met deze maatregelen dood je de bedwantsen en de eventuele eitjes. Dit is belangrijk, want als je er niet op tijd achter komt, gaan bedwantsen zich clusteren. Ze scheiden een apart geurtje af, waardoor ze elkaar makkelijk kunnen vinden."

“Als onze bioloog heeft vastgesteld dat je inderdaad bedwantsen hebt, kun je het beste een plaagdierbeheersbedrijf inschakelen.” Max Strating van stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

Bestrijding van bedwantsen is lastig. "Heb je het vermoeden dat je bedwantsen hebt, dan kun je een paar beestjes of vervellingshuidjes naar het KAD opsturen", adviseert Strating. "Met sommige gemeenten hebben we een samenwerkingsovereenkomst, dan is deze service gratis. Anders zijn er kosten aan verbonden."

"Als onze bioloog heeft vastgesteld dat je inderdaad bedwantsen hebt, kun je het beste een plaagdierbeheersbedrijf inschakelen. Dat bedrijf kan de omvang van het probleem inventariseren, aangeven welke mogelijkheden er zijn om de bedwantsen te doden en een verspreiding naar andere ruimtes voorkomen. Bedwantsen zijn namelijk vaak ongevoelig voor de bestrijdingsmiddelen waar je zelf mee aan de slag gaat."