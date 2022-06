Huishoudens die nu zonnepanelen willen, krijgen soms geen offerte meer of moeten in ieder geval een stuk langer wachten tot ze worden geïnstalleerd. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Sinds maart is materiaal voor verduurzamingsmaatregelen aan huis zoals warmtepompen, zonnepanelen en isolatiemateriaal niet aan te slepen. De enorme stijgingen in energieprijzen hebben huiseigenaren doen besluiten om massaal de kosten te drukken met dergelijke investeringen.

Coolblue geeft voorlopig geen offertes voor zonnepanelen meer uit. Door de krapte op de markt lukt het de webwinkel momenteel niet om "op korte termijn" panelen te leveren. Klanten worden onverrichter zake naar de concurrent gestuurd.

Concurrenten zeggen wel nog te kunnen leveren, zij het in een fors lager tempo dan een jaar geleden. "Tot oktober of november hebben wij nog voorraad genoeg", zegt Frank Breukelman van Zonneplan. "De vertraging ontstaat vooral door een tekort aan monteurs. We hebben onze eigen monteurs, dus kunnen niet zomaar even opschalen als de vraag explodeert. Als het echt te druk wordt, zetten we onze marketingcampagnes tijdelijk uit."

Wachttijd bij grote leveranciers ongeveer verdriedubbeld

Ook leveranciers als IKEA en ZelfOpwekken.nl zeggen klanten nog te kunnen helpen. "Gelukkig hebben de meeste klanten wel geduld", zegt commercieel manager Tim Bruin van ZelfOpwekken.nl. "Vorig jaar was de periode tussen aanvraag en installatie vier weken. Nu is dat acht tot twaalf weken", stelt Bruin.

Bij Sungevity zijn de wachttijden ook ongeveer verdriedubbeld. "Een seriegeschakeld systeem leveren we in tien weken", zegt Maartje Engelen. "Een systeem met losse omvormers per paneel kan in veertien weken worden geïnstalleerd. De reden is dat er een tekort is aan chips voor omvormers."

De opmars van zonnepanelen op Nederlandse daken is ongelofelijk hard gegaan de afgelopen jaren. Naar schatting ligt op bijna een op de vier huizen een systeem met zonnepanelen. Nederland is op Australië na het land met de meeste panelen per inwoner.

Belangrijkste aanjager is de salderingsregeling, die ervoor zorgt dat huishoudens de stroomopbrengst kunnen wegstrepen tegen hun stroomverbruik. Van die regeling werd onlangs bekend dat die pas vanaf 2025 wordt afgebouwd.