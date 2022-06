Wat is de beste boxspring? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Een boxspring bestaat uit een bedbodem (het boxspringonderstel), een matras en meestal een topper (topmatras). De boxspring is een compleet bed en wordt ook wel 'boxspringcombinatie' genoemd. Een boxspring ziet er mooi uit, maar biedt vaak minder goede ondersteuning dan een gewone bedbodem, matras en topper.

De Consumentenbond test boxsprings op onder meer ondersteuning, ligeigenschappen en levensduur. Er zijn in totaal vijftien redelijk tot goed verkrijgbare boxsprings getest.

Er komen twee boxsprings als Beste uit de Test: eentje van Emma en de andere van Avek. De boxspring van Emma heeft de laagste richtprijs.

Een Beste Koop is er niet. De goedkopere boxsprings uit de test scoren niet goed genoeg om als aanrader genoemd te worden. Daarnaast zijn prijzen van boxsprings sowieso lastig te vergelijken. Je kunt een boxspring vaak helemaal naar eigen wens samenstellen, waardoor de prijs per samenstelling verschilt.

Beste uit de Test: Emma Deluxe

Richtprijs: 2.500 euro

Testoordeel: 7,1

Warm of koel? Neutraal

Matras omkeerbaar: Nee

Deze boxspring van Emma heeft een bodem van bonellvering met daarop een laag koudschuim. Het matras is gemaakt van pocketveren met eronder een laag koudschuim en erboven twee lagen koudschuim. De topper is ook gemaakt van twee lagen koudschuim.

Deze combinatie biedt de beste ondersteuning voor zijslapers. De ondersteuning voor rug- en buikslapers is wat minder, maar nog steeds voldoende.

De veerkracht van het bed is uitstekend. De drukverdeling is wat minder goed. Op dat punt scoort het bed net aan voldoende. Op levensduur scoort deze boxspring erg goed. De ondersteuning en hardheid blijven goed, ook na langdurig gebruik.

Het bed heeft ook enkele minpunten. Zo kun je het matras niet omkeren. Daarnaast is het bed niet goed in vocht doorlaten.

Beste uit de Test: Avek Ninety

Richtprijs: 3.100 euro

Testoordeel: 7,1

Warm of koel? Neutraal

Matras omkeerbaar: Ja

Deze boxspring van Avek scoort net zo hoog als de Emma, maar is wel een stukje duurder. Het verschil zit hem vooral in het onderstel.

Bij de Avek heeft het onderstel pocketvering in plaats van eenvoudigere bonellvering. Verder heeft het onderstel twee lagen polyetherschuim boven op de pocketvering. Het matras heeft ook pocketvering met erboven en eronder een laag koudschuim. De topper bestaat ook uit een laag koudschuim.

Voor buik- en zijslapers biedt het bed goede ondersteuning. De ondersteuning voor rugslapers is een stuk minder goed. Ben je een rugslaper, dan kun je beter voor een ander bed kiezen.

Net als bij de Emma is de veerkracht bij deze boxspring uitstekend. De drukverdeling is ook ruim voldoende. Ook op levensduur scoort de Avek erg goed. Net als bij de Emma blijven de lichaamsondersteuning en hardheid ook over langere tijd goed. Een positief verschil met de Emma is dat je het matras kunt omkeren.

Een minpunt is de vochtdoorlatendheid. Die is bij de Emma ook niet goed, maar bij de Avek nog een stukje slechter.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.