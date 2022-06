Bij steeds meer webshops kun je meubels bestellen. Maar hoe weet je zeker dat je bestelde bank of bijzettafel ook offline aan je verwachtingen voldoet? NU.nl vraagt het aan experts.

Met hun advertenties proberen webshops je te laten geloven dat online winkelen vooral makkelijk en snel is. Maar dat is niet altijd het geval. In 2021 had meer dan de helft van de online shoppers een klacht over een bestelling, laten cijfers van het CBS zien. 40 procent van de klachten ging over te late levering van producten. Ook technische problemen, het ontvangen van beschadigde of verkeerde spullen en het ontbreken van retourvoorwaarden waren veel voorkomende klachten.



Kijk dus goed naar de retour- en levervoorwaarden voordat je op de bestelknop klikt, adviseert onder meer de Consumentenbond. Hieronder vind je tips om het risico op een miskoop te verkleinen.

Hoe weet ik hoe een woonartikel eruitziet in het echt?

Tip 1: Lees je op de website van de leverancier vooraf in over de productsamenstelling. Zo weet je wat je kan verwachten.



Tip 2: Zoek op de website naar gratis stalen: dit zijn monsters van materialen. Interieurdesigner Susanne Bolkestein raadt aan om de staaltjes bij goed daglicht te bekijken. "Rond het middaguur heb je het beste daglicht en kun je een materiaal goed zien, voelen en beleven."



Tip 3: Voor verlichting is het belangrijk om van tevoren de lichtsterkte te controleren, vertelt Bolkestein: "Je wil niet het gevoel hebben dat je onder een tl-balk zit als je nieuwe lamp geleverd wordt."

Hoe kan ik de grootte van een meubel inschatten?

Tip 1: Vraag meer foto's aan de webshop. Bolkestein: "Je mag verwachten dat je die bank op de foto ook kan zien zonder allerlei prullaria eromheen. Van één product hebben ze vaak vijftien foto's in allerlei opzichten."



Tip 2: Voor de pizzaliefhebbers heeft Tanja Saarberg van vtwonen een leuke tip: bewaar je pizzadozen of oud papier. "Door de dozen in een ruimte neer te leggen krijg je een beter beeld van de grootte van het meubel."



Tip 3: Een bekendere tip is de vloer afplakken met schilderstape. "Dan hoef je niet bij je rolmaat te blijven staan en kun je het geheel van een afstandje bekijken", adviseert Bolkestein.

Hoe weet ik of het product bij de rest van mijn interieur past?

Tip 1: Maak een moodboard: dit is een verzameling van foto's die een visualisatie zijn van je idee. "Zo zie je wat bij elkaar past en krijg je een duidelijk beeld van wat je zoekt", adviseert Saarberg.

Tip 2: Kijk voordat je een product bestelt naar de materialen of kleuren die de overhand nemen op een foto. Kan jij dat ook in je huis creëren? "Is het antwoord nee, dan komt de rest van de sfeer op de foto niet tot zijn recht in jouw huis", oordeelt interieurarchitect Lisa Voet.



Tip 3: Wacht met woonaccessoires bestellen totdat het voor jou belangrijkste meubel geleverd is. Saarberg: "Als je accessoires eerder bestelt, is de kans groter dat je spullen koopt die niet bij elkaar passen. Het hoofdmeubel heeft veel invloed op je interieuruitstraling."

Zo weet je of een online woonwinkel betrouwbaar is De webshop heeft het woonwinkelkeurmerk CBW. Je profiteert hierdoor van voordelen als de mogelijkheid van het indienen van een klacht bij een onafhankelijke geschillencommissie.

Het Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk staat op de website vermeld. Check om fraude te voorkomen ook altijd even of de webshop staat aangeschreven op de website van het keurmerk.

Zaken als productinformatie, levertijd, prijs, bedenktijd en garantie- en klachtenregeling zijn duidelijk vindbaar voordat je je bestelling plaatst. Een van de voorwaarden is dat een verkoper de kosten van een retourzending alleen in rekening mag brengen als hij je daar vooraf over informeert.

De webshop houdt zich aan de regels voor koop op afstand. Zo heb je bij de meeste producten een bedenktijd van veertien kalenderdagen en is de webwinkel verantwoordelijk voor de garantie als je een kapot product ontvangt.

Er zijn contactgegevens op de website te vinden en je surft middels een beveiligde internetverbinding.

Bron: Consumentenbond