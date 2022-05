Als je je huis verkoopt, wil je er uiteraard snel van af en voor een goede prijs. Hoe zorg je ervoor dat je huis aantrekkelijk is tijdens de bezichtiging? NU.nl wint advies in bij verschillende deskundigen. "In deze markt wordt de presentatie weer belangrijker."

Dat het aantal bezichtigingen momenteel lijkt af te nemen, hoeft voor verkopers niet direct een zorg te zijn. "De woningen die instapklaar zijn, gaan nu nog steeds als hete broodjes over de toonbank", vertelt Korné Pot, aankoopmakelaar bij Libero.

"Maar je ziet de verkooptijd wel meer oplopen bij gedateerde huizen. In 2021 was er zelfs voor de grootste bouwval nog volop interesse, maar nu wordt de presentatie toch wel weer belangrijker."

Op dat vlak zijn er online uiteenlopende tips te vinden. Zo adviseert Funda om je muren wit te schilderen, om meer ruimtelijkheid te krijgen. Ook kan het handig zijn om één kast helemaal leeg te laten, zodat je daar vlak voor een bezichtiging nog rondslingerende spullen in kan wegstoppen. Maak je huis ook weer niet té leeg, want dat oogt het kil en klinisch.

Geef een realistisch beeld van je huis

Met een aantrekkelijke fotoserie lok je meer bezichtigingen uit, hoewel je ook daar niet te ver in moet willen gaan. Vastgoedfotograaf Edo Koch legt uit dat hij graag een realistisch beeld geeft. "Ik wil niet dat mensen teleurgesteld worden als ze een huis bezichtigen. Dat betekent niet dat ik geen groothoeklens gebruik. Het is niet altijd mogelijk om een stap achteruit te doen tijdens de fotografie, maar je wil wel de relevante informatie in één beeld vangen."

Een woning moet opgeruimd zijn, maar zeker niet helemaal leeg. Wat persoonlijke dingen of een plant in de hoek van de kamer zijn aan te raden. Witte muren geven een gevoel van ruimte. Foto: Getty Images

"Een föhn in de badkamer leg ik weg", vertelt Koch. "Kruimels of stof op een tafel verwijder ik met een doekje. Ik heb weleens een plant uit de tuin getrokken en binnen in een pot gezet. Als ik een foto maak, wil ik daarachter staan. Ik ga daar best ver in, maar ik heb geen tijd om het hele huis te stofzuigen."

Ben je bereid wat meer geld uit te geven aan de presentatie, dan kun je kiezen voor een video of 3D-tour. Op die manier zou je ook sneller de juiste koper kunnen vinden, legt Pot uit. "Je voorkomt dat je kijkers krijgt die de woning uiteindelijk toch niet willen. Dat soort middelen kunnen dus zeker helpen om de beste match met een koper te vinden."

Investeringen op het laatste moment

Voordat je aan een verkoop begint, kan het nog lonen om naar investeringen te kijken. "Een aanbouw, een pui en een dakkapel zijn de bekende voorbeelden", zegt makelaar en taxateur Evelien Ploegmakers. "Ook een extra kamer of meer vierkante meters zijn vanzelfsprekende pluspuntjes. Die investeringen betalen zichzelf bij verkoop terug. Maar duurzaamheid, zoals isolatie, blijft ook een belangrijk speerpunt. Dat is tegenwoordig niet meer weg te denken."

Zulke verbouwingen vergen tegenwoordig wel meer geduld, vertelt aankoopmakelaar Pot. "Het gaat niet zo snel meer als een paar jaar geleden. Je komt in een traject van minimaal een half jaar terecht, dus ik denk dat die keuze nu minder vaak wordt gemaakt. Het blijft vooral belangrijk dat je direct een goede prijs neerzet."

"Veel mensen laten verschillende makelaars langskomen en gaan dan graag af op de hoogste vraagprijs", legt Pot uit. "Terwijl dat vaak ook betekent dat die woning daardoor langer te koop staat. Het hoeft dus niet altijd de beste keuze te zijn."