Door de stijgende hypotheekrente doet zich voor sommige huizenbezitters momenteel een bijzonder fenomeen voor. Heb je in de afgelopen jaren voor een lage rente een hypotheek afgesloten, dan is de kans groot dat je geldverstrekker het nu aantrekkelijk maakt om gratis extra af te lossen. Hoe zit dat?

Normaal gesproken betaal je voor je hypotheek iedere maand een vast bedrag. Dat bedrag is opgebouwd uit aflossing en rente. Je kunt ook extra aflossen, maar vaak tot een maximaal bedrag per jaar. "Bij veel geldverstrekkers mag je jaarlijks tot 10 procent van je hypotheeksom boetevrij extra aflossen", zegt Oscar Noorlag, hypotheekexpert van Van Bruggen Adviesgroep.

"Bij sommige geldverstrekkers is dat ruimer, zelfs 20 procent. Wil je toch meer aflossen, dan kan dat wel, maar betaal je een boetebedrag." Banken willen uitgaan van een bepaalde hoeveelheid winst en beschermen dat met een zogeheten boeteclausule.

Door de stijgende hypotheekrente kan het zijn dat jouw vastgezette rente lager is dan de huidige rente. In dat geval mag je momenteel onbeperkt extra aflossen. Zonder boete dus.

Bank wil het geld gebruiken voor een nieuwe hypotheek

"Eigenlijk is dat best logisch", zegt hypotheekexpert Marga Lankreijer-Kos van Independer. "Als de huidige rente hoger is, dan wil de bank liever jouw geld weer opnieuw aan iemand anders tegen een hogere rente uitlenen."

Lankreijer-Kos: "Stel dat je een hypotheek hebt afgesloten voor een rente van 1,5 procent en die is nog negen jaar rentevast, dan vergelijkt je geldverstrekker dat met de huidige rente van dezelfde rentevastperiode. Dat is de zogenoemde vergelijkingsrente. Is die rente hoger, dan kun je boetevrij extra aflossen."

Het fenomeen is niet nieuw, maar de situatie van de laatste jaren was anders dan nu, zegt Noorlag. "Het is helemaal niet gek als mensen er nog niet eerder van hebben gehoord, omdat de rente de afgelopen jaren over het algemeen alleen maar gedaald is. Nu loopt de rente op en zien mensen dat ze ineens extra boetevrij kunnen aflossen."

'Bij een schenking of erfenis kan extra aflossen aantrekkelijk zijn'

In 2016 is de Mortgage Credit Directive ingegaan. Dat zijn Europese hypotheekrichtlijnen waarin ook dit fenomeen is opgenomen. Banken moeten zich eraan houden en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt er toezicht op. "Geldverstrekkers mogen alleen een boete heffen als ze er zelf nadeel van hebben dat jij extra aflost. Dat is nu dus niet meer het geval", stelt Noorlag.

Uiteraard gaat het in veel gevallen om hoge bedragen. Als je 10 procent boetevrij extra kunt aflossen op een hypotheek van 200.000 euro, gaat dat om 20.000 euro per jaar. "Dat zijn natuurlijk flinke bedragen", zegt Lankreijer-Kos. "Maar áls je een groot bedrag wil aflossen, is dit wel het moment. Denk bijvoorbeeld aan gevallen waarin je een schenking of een erfenis krijgt, dan kan een groot bedrag extra aflossen op je hypotheek nu aantrekkelijk zijn. Of als je net op de grens van de vermogensrendementsheffing zit."

Of extra aflossen ook verstandig is, is natuurlijk een ander verhaal. Lankreijer-Kos: "De beste hypotheek is natuurlijk geen hypotheek meer. Maar iedereen heeft zo zijn eigen reden om extra af te lossen. Op dit moment is sparen nog altijd niet aantrekkelijk, maar je kunt natuurlijk ook overwegen te gaan beleggen of het geld in te zetten om je woning te verduurzamen. Dat laatste is momenteel erg populair. Denk aan een warmtepomp en extra isolatie. Dat levert je misschien meer rendement op dan extra aflossen."