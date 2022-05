Hoe dichter we bij de zomer komen, hoe meer de insecten van zich laten horen. Hoe houd je deze beestjes buiten de deur?

Natuurlijk is iedereen bekend met de hor. Het gaas is een doeltreffend middel om insecten tegen te houden. Marjolein Mens van ongediertebestrijdingsbedrijf Anticimex weet dat er meer manieren zijn om te voorkomen dat insecten het huis binnendringen, te beginnen bij een schone omgeving.

"Let er altijd op dat zoetigheid wordt opgeruimd. Vliegen en wespen zijn dan minder snel geneigd jouw huis op te zoeken", zegt ze. "Zilvervisjes gedijen dan weer bij vocht en schimmel. Door goed te ventileren, zorg je dat ze wegblijven. Als de insectenoverlast erg grote vormen aanneemt, is het altijd het beste om een ongediertebestrijdingsbedrijf in te schakelen."

Voordat je het zover laat komen, heb je volgens Mens al heel wat voorzorgsmaatregelen níet genomen. Zo wijst ze erop dat ongenode gasten vaak met de koffer vanuit een vakantiebestemming meereizen. "Denk aan vlooien en bedwantsen. Die worden namelijk erg gemakkelijk meegenomen", zegt ze. "Pak je koffer altijd buiten uit en was je kleding direct daarna op hoge temperatuur."

Huis-tuin-en-keukenmiddeltjes kunnen insecten verjagen

Niet alleen mensen hebben soms moeite om de geur van knoflook te verdragen, ook vliegen maken rechtsomkeert bij het ruiken van de knoflookplant. Al dient de knoflook, volgens Het Nieuwsblad, eerst gekookt te worden. Bij het raam brengt dit sterk ruikende afkooksel het meeste teweeg. Daarnaast zouden lavendel, basilicum en azijn geuren hebben die vliegen het leven zuur maken.

Het Vlaamse dagblad noemt ook een draconischer middel: het gebruik van anti-vliegstrips. Dit zijn kleverige linten die vliegen aantrekken. Als de vlieg er eenmaal tegenaan gevlogen is, kan hij er niet meer van af. Aangezien vliegen kuddedieren zijn, zal anderen hetzelfde lot niet worden bespaard.

Maar het doden van insecten is niet bepaald een vriendelijke optie. Hoewel hij begrijpt dat mensen insecten irritant kunnen vinden, is het volgens Theo Hesen van de stichting Insecten in nood zaak om ze zoveel mogelijk in leven te houden. "Ruim 70 procent van alle insecten is verdwenen in de afgelopen jaren. Dat is een aanslag geweest op zowel de biodiversiteit als de voedselvoorziening. Bijen, wespen en vlinders spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de bestuiving", zegt hij. "Aan de andere kant snap ik wel dat een wesp in de woon- of slaapkamer buitengewoon vervelend kan zijn."

Net als bijen hebben ook mieren een belangrijke ecologische taak in de buitenlucht. Ze eten immers voor het ecosysteem schadelijke insecten op. Milieu centraal geeft aan dat je door kieren en naden te dichten al een heel eind op weg bent om mieren toegang tot het huis te ontzeggen. Daarnaast zouden mieren niet houden van planten zoals Afrikaantjes en lavendel.

Bedenk je ook goed of het verstandig is insectenspray te gebruiken. Uit onderzoek van de universiteit van Boston blijkt dat er een relatie is tussen het gebruik van chemische anti-insectenspray en de ziekte van Parkinson. Hesen kan zich vinden in de conclusie en benadrukt het gevaar van chemische anti-insectenspray. Hij vindt: neem voorzorgsmaatregelen, dan hoef je helemaal niet op insectenjacht te gaan.