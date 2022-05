Verkoeling, geluidsisolatie én een betere afwatering; een groendak biedt uiteenlopende voordelen. Je moet niet lukraak een dikke plantenlaag op je schuur of uitbouw leggen. Op deze 'dag van de biodiversiteit' legt NU.nl uit hoe je te werk gaat, met hulp van twee deskundigen.

De interesse in groendaken neemt de afgelopen jaren sterk toe, maar intussen puilt Nederland ook uit van de onbenutte ruimte. Uit recent onderzoek van Natuur en Milieu blijkt dat er ruim 21 miljoen vierkante meter dak te vinden is om sedumplanten op te leggen.

"Een sedumdak zorgt voor verkoeling in de zomer en houdt water vast bij heftige regenbuien", vertelt Andries Smids van Natuur & Milieu. "Het is dus niet alleen aangenaam voor jezelf, maar ook goed voor de natuur rondom je huis."

Dankzij subsidieregelingen, die per gemeente verschillen, kun je als consument de aanlegkosten drukken. "Bij de ene gemeente kun je al terecht vanaf 10 vierkante meter, terwijl ergens anders de grens misschien op 30 vierkante meter ligt", legt Smids uit. "Je kunt ook samen met je buren iets afspreken. In de meeste gevallen voldoe je met zo'n gebundelde aanvraag ook aan de voorwaarden. Daarnaast scheelt het natuurlijk nog in bijvoorbeeld de transportkosten."

Aanleg van een sedumdak gebeurt in drie lagen

Om erachter te komen hoeveel je ongeveer kwijt bent, heeft groendakspecialist Het Groene Loket een online rekentool gemaakt. De aanleg hoeft in principe niet ingewikkeld te zijn. Je begint met een drainagelaag, daaroverheen komt een substraat, en daaroverheen komt de beplanting. Maar loop vooral niet te hard van stapel.

"Je krijgt een extra belasting op je dak", legt hovenier Frank Crooijmans uit. "Dat kan oplopen tot 80 kilo per vierkante meter. Niet alle daken zijn daarop gebouwd. Vaak zijn de precieze gegevens ook niet bekend en kan er zelfs tijdens de bouw nog zijn besloten om lichtere balken te gebruiken. Met te veel beplanting heb je het gevaar dat het dak gaat doorhangen. In extreme gevallen stort het zelfs in."

Voordat je begint, is het dus raadzaam om eerst een dakinspecteur langs te laten komen. "Als je je goed laat adviseren, kun je de rest helemaal zelf doen", vertelt Crooijmans, die verder alleen maar enthousiasme toont voor groendaken. "Maar zorg ervoor dat je goed weet waar je aan begint. Elke constructie is anders."

Minder risico met minder gewicht

Smids laat weten dat er ook lichtgewicht groendaken zijn, die met 55 kilo per vierkante meter (sommige gaan nog lager) een stuk minder risico's met zich meebrengen. "De ervaring uit de markt is dat zo'n set geschikt is voor 90 procent van de daken. Maar het is altijd slim om je leveranciers mee te laten kijken. Vaak vragen ze ook om foto's toe te sturen."

Heb je al zonnepanelen op je dak liggen, dan zou je die prima kunnen combineren met beplanting. Dat heeft extra voordelen, vertelt Crooijmans. "Zwarte EPDM-bedekking wordt in de zomer erg warm, en zonnepanelen presteren minder goed als ze te heet worden. Met een sedumdak hou je de temperatuur lager en het rendement van je panelen dus hoger. De beplanting blijft laag, dus die klimt ook niet over de panelen heen."

Naast een jaarlijkse voeding voor de sedumplanten, valt het onderhoud van een groendak erg mee. Je hebt er wel wat meer werk aan als het in de schaduw ligt, vertelt Croorijmans. "Je krijgt er dan makkelijker onkruidgroei in. Dat lijkt misschien niet erg omdat het ook plantjes zijn, maar op een gegeven moment wordt het sedum verdrongen. Als je dan een droge zomer krijgt, verdroogt ook het onkruid en heb je niks meer over. Sedum is zelf gelukkig veel beter bestand tegen droogte."