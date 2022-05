Als je de cv-ketel na 2025 moet vervangen, ben je in de meeste gevallen verplicht om ten minste een hybride warmtepomp aan te schaffen. Voor wie de kosten niet zelf kan ophoesten, zijn er andere financiële mogelijkheden.

De hybride warmtepomp is een apparaat dat wordt gekoppeld aan een gasketel. Hij verwarmt water elektrisch en kan er in de meeste gevallen voor zorgen dat je huis zonder gasverbruik warm blijft. De cv-ketel springt alleen bij als het wordt onder de 4 graden Celsius buiten en voor de verwarming van het douchewater.

Een hybride warmtepomp kost ongeveer 5.000 euro inclusief installatie, afhankelijk van het vermogen, de kwaliteit en de kosten van de installateur. Een volledig elektrische warmtepomp zit op ongeveer het dubbele, maar dan moet je bij bestaande woningen vaak nog flink in isolatie investeren. Mocht je huis nog niet geschikt zijn voor een warmtepomp, dan zijn er uitzonderingen op de verplichting.

In algemene zin kun je zeggen dat er drie manieren zijn om de pomp te betalen: met eigen spaargeld (ondersteund door een subsidie, waarover later meer), een lening via een financiële instelling of de overheid (gemeente of provincie) en je hebt nog de optie om de hypotheek te verhogen. Voor huurders geldt dat de verantwoordelijkheid bij de verhuurder ligt. Of die wat mag doen met de huurprijs na installatie is nog onbekend, zegt koepelorganisatie Aedes na vragen van NU.nl.

De hypotheek verhogen is pas verstandig bij grondige verbouwing

De optie om de hypotheek te verhogen, is in de meeste gevallen onverstandig. Je kunt het alvast wegstrepen als je niet van plan bent om tegelijkertijd het huis grondig te verbouwen of isoleren.

Het rentepercentage van een hypotheek is wat lager dan dat van een persoonlijke lening, maar er komen bij het afsluiten extra kosten kijken - denk aan advieskosten (grofweg 2.000 euro), notariskosten (paar honderd euro) en taxatiekosten (ook enkele honderden euro's). "Het wordt pas interessant als je tienduizenden euro's gaat uitgeven, omdat de lage rente dan de hoge afsluitkosten compenseert", zegt Marga Lankreijer van vergelijkingssite Independer.

Persoonlijke lening kan ook via de gemeente

Je kunt uiteraard naar de bank of een andere financiële instelling om een persoonlijke lening aan te vragen. Als je inkomen het toelaat, krijg je die vrij gemakkelijk tegen een rentepercentage van 4 tot 6 procent (mei 2022). Met de huidige energieprijzen wegen de kosten meestal op tegen de besparing - al is dat afhankelijk van je verbruik.

Veel gemeenten hebben een duurzaamheidslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). "Landelijk valt moeilijk te zeggen wat die lening precies inhoudt, omdat er een grote variatie aan regelingen beschikbaar is", zegt Rik Burger van SVn. "In Gelderland heet het 'toekomstbestendig wonen' en in Limburg 'duurzaam thuis'. Als inwoner moet je op de gemeentelijke en provinciale website kijken om te lezen welke voorwaarden voor jou gelden. Het rentepercentage ligt mogelijk iets lager, maar voor veel mensen is het ook gewoon fijn dat ze weten dat de lening zonder winstoogmerk wordt verstrekt. Het is aan de consument om goed te vergelijken."

Burger adviseert om een financieel adviseur in te schakelen als je onzeker bent over de juiste keuze. Bij het afsluiten van een lening via het stimuleringsfonds wordt je inkomen getoetst en wordt net als bij iedere lening gekeken of je de schulden wel kunt dragen.

Voorfinanciering altijd nodig, subsidie wordt pas achteraf verstrekt

Tot slot kun je dus van spaargeld de (hybride) warmtepomp aanschaffen. "Bedenk dat je die wel zelf moet voorfinancieren", zegt Burger. "De subsidie wordt pas achteraf verstrekt."

De voorwaarden voor de subsidie worden jaarlijks aangepast. In 2022 geldt een subsidie van minimaal 500 euro en maximaal 2.500 euro, afhankelijk van het benodigde vermogen. Je kunt ervan uitgaan dat zo'n 30 procent van de kosten wordt uitgekeerd. Als je slim bent of de mogelijkheden hebt, kun je de aanvraag voor de subsidie combineren met het isoleren van de woning. Dan krijg je voor de isolatie ook 30 procent vergoed door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorwaarden voor de subsidie van de (hybride) warmtepomp De warmtepomp moet in 2022 zijn geïnstalleerd.

De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag je niet zelf doen.

Wil je naast de warmtepomp ook nog één of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kun je alle maatregelen in één aanvraag indienen.

Bekijk hier meer voorwaarden en de apparatenlijst.

Voor wie nog wil of moet wachten met de aankoop, is het goed om te bedenken dat de apparaten naar verwachting wel goedkoper gaan worden, maar misschien gaat dat gepaard met een lagere subsidie. "Ik denk dat hybride warmtepompen goedkoper worden de komende jaren, om dezelfde reden dat televisies, zonnepanelen, windmolens en elektrische auto's goedkoper worden: apparaten gaan in prijs omlaag als de vraag toeneemt", zegt Olof van der Graag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

"Omdat al vier jaar van tevoren de verplichting wordt aangekondigd, kunnen bedrijven investeren in productielijnen en vakmensen opleiden voor de installatie. Momenteel zijn er lange levertijden, maar dat kan veranderen", zo is Van der Graag overtuigd. "Het wordt cruciaal dat de overheid de subsidies interessant houdt en rentevrije leningen voor mensen met een laag inkomen in het leven roept. Zo wordt de warmtepomp voor meer mensen bereikbaar."