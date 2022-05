Of het nu midden in de winter is of hartje zomer: een jacuzzi in de tuin kan een heerlijke luxe zijn. Hoeveel stroom verbruikt zo'n bubbelbad gemiddeld en wat betekent dat voor de energierekening? NU.nl zocht het uit.

Jacuzzi's zijn er in verschillende vormen en maten. Er is een groot aanbod in leveranciers en dus ook in aankoopprijs. "De aankoopprijs is voor een consument natuurlijk belangrijk, maar ik zou bij een aanschaf ook zeker letten op het verbruik", adviseert energieprestatieadviseur Fabian Grotenhuis.

"Bij jacuzzi's kun je misschien beter voor een iets hogere aanschafprijs gaan met minder verbruik, dan andersom. Ze vreten relatief veel stroom, waardoor je op de lange termijn dan waarschijnlijk goedkoper uit bent."

"De isolatie speelt een belangrijke rol", zegt Niels Hettema van Riverspa. "Er zit veel verschil in isolatie tussen de jacuzzi's die er op de markt zijn. Die van ons zijn 8 centimeter dik in de bodem en de wanden zijn 5 centimeter. Daardoor zijn ze goed geïsoleerd en wordt de warmte hergebruikt om het water in de spa warm te houden. Maar het maakt natuurlijk ook uit hoe groot je bad is en hoe vaak je hem gebruikt. Een klein bad koelt sneller af als je de kap eraf haalt."

Water blijft met dichte kap iets meer dan 37 graden

Het bedrijf van Hettema verkoopt jacuzzi's uit Finland, die een inhoud hebben van tussen de 900 en 2.200 liter. "Gemiddeld kun je uitgaan van een verbruik van 140 en 160 kWh per maand als de jacuzzi in de stand-bymodus staat. Dan gebruik je hem dus niet en blijft de temperatuur tussen de 37 en 38,5 graden. Het water zal één of twee keer per dag circuleren en wordt gefiltreerd."

"Als je de jacuzzi gaat gebruiken, gaat de kap eraf waardoor het water afhankelijk van het weer afkoelt. Als rekensom kun je gebruiken dat de heater dan 3 kilowatt per uur verbruikt en de massagepompen 1,5 tot 2,5 kilowatt per pomp."

“Let bij de aankoop op een energieverbruiksgarantie. Je krijgt dan het verschil in kosten terugbetaald als het verbruik hoger zou zijn.” Maikel Lambregts, eigenaar Silverspas

De Nederlandse fabrikant Silverspas garandeert een maximumverbruik van 170 kWh in de stand-bymodus. "Wij verkopen massagebaden met een inhoud tussen de 800 en 1.600 liter", zegt eigenaar Maikel Lambregts.

"We bouwen energiezuinige baden, onze heater verbruikt 2 kWh. Het totale jaarverbruik is natuurlijk afhankelijk van het type en van hoe vaak je hem gebruikt. Er zit veel verschil in de baden die er op de markt zijn. Let dus bij de aankoop op een energieverbruiksgarantie. Dat kun je checken met een meter, en je krijgt dan het verschil in kosten terugbetaald als het verbruik hoger zou zijn."

Laat jacuzzi op temperatuur als je 'm niet gebruikt

Energieprestatieadviseur Grotenhuis zegt dat het beter is om de jacuzzi op temperatuur te laten als je hem niet gebruikt. "Verwarmen van water is een kostbare aangelegenheid. Van koud naar warm kost veel energie. Je kunt het vergelijken met vloerverwarming, die je 's nachts ook niet helemaal moet uitzetten."

Hettema: "Onze baden zijn in Finland getest op hun verbruik. Op basis van drie keer een uur in week, met de massagepompen aan, en de rest van de tijd in stand-bymodus, kwamen we met een ruime rekening op een gemiddeld verbruik van ongeveer 2.500 tot 2.700 kWh per jaar voor een jacuzzi."

Volgens Grotenhuis komt dat overeen met zijn verwachtingen. "Maar dan maakt het natuurlijk heel erg uit wat voor energiecontract je hebt. De prijzen voor stroom zijn inmiddels verdrievoudigd. Als je 21 cent per kilowatt betaalt, zit je dan op ruim 500 euro op jaarbasis. Maar heb je een contract van 60 cent, zit je dus al snel boven de 1.500 euro. Als je niks zelf opwekt, wordt het al snel een kostbare hobby. Daarom zou ik bij de aanschaf zeker ook zonnepanelen overwegen."

Grotenhuis geeft aan dat de locatie van je jacuzzi belangrijk is. "Het liefst uit de wind en waar hij op natuurlijke wijze ook kan opwarmen." Hettema voegt toe: "Als je de jacuzzi beschut of onder een overkapping zet, koelt hij minder snel af. Verder is het mogelijk om slecht geïsoleerde jacuzzi's extra te isoleren. Doe na gebruik altijd meteen de kap er weer op, en ga er altijd schoon in."