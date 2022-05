Fijn als de tuin er mooi uitziet, maar een goede geur in de tuin is voor veel mensen ook belangrijk. Waar moet je op letten als je gespitst bent op planten en bloemen die lekker ruiken? Twee experts vertellen het aan NU.nl.

Zie je weleens iemand met z'n neus in de plantenbakken van tuincentra verdwijnen? Dikke kans dat die klant op zoek is naar een plant die een lekkere geur afscheidt.

Voor insecten is de tuin een soort markt. Of misschien zelfs een discotheek, mijmert Mark Mulder, tuinblogger bij vtwonen. "Geur is natuurlijk een middel van planten om insecten te verleiden naar hun stampers te komen. Wij mensen doen bij een avondje stappen ook een lekker luchtje op om een eventuele partner te lokken - maar misschien draaf ik nu door. Hoe dan ook is aandacht voor geur goed, omdat je dan ook een levendige tuin vol insecten en andere diersoorten trekt."

Het is een geluk dat mensen van de geuren kunnen meegenieten, vindt Mulder. "Klimplanten ruiken altijd lekker, de kamperfoelie is een bekende geurverspreider en naast kruiden zoals rozemarijn doet ook lavendel het natuurlijk altijd goed. Rozen zijn wisselvallig. Vind je rozen mooi én ben je op geur gericht, kijk en ruik dan eens of een Engelse roos wat voor je is."

's Nachts geur afscheiden

De rol van geur in de tuin is nogal persoonlijk, vindt schrijver en tuinkenner Romke van de Kaa. "Voor mensen die blind zijn is het natuurlijk alles. En je kunt ook missers maken: de codonopsis ruikt naar een roofdierenhok van de dierentuin. Wil je die wel in je tuin?"

"Bedenk ook dat niet alle planten en bloemen overdag lekker geuren. De kamperfoelie ruikt 's nachts veel sterker, omdat die wordt bevrucht door nachtvlinders. Snuffelen door het tuincentrum geeft niet per se een complete indruk. Je kunt beter een boek lezen of op internet zoeken naar de eigenschappen."

Daar heeft Van de Kaa direct een waarschuwing bij: "Als je afgaat op de beschrijving uit de catalogus, moet je er rekening mee houden dat de schrijver iemand is die de plant wil verkopen. En verkopers hebben de neiging te overdrijven. Als bij rozen staat dat ze zwak geurend zijn, dan kun je er gerust van uitgaan dat ze helemaal niet geuren. En bedenk dat smaken verschillen. Vaak staat erbij 'ruikt goed', maar dat zegt natuurlijk maar weinig."

Iedere geurende bloem of plant z'n eigen plek

Geurige bloemen kun je bij de voordeur planten voor een warm welkom. Kruiden als rozemarijn en tijm ruik je vooral als ze dicht bij je staan, dus wellicht plant je die in de buurt van het terras, zo raadt de tuinkenner aan. "Pas wel op dat geuren soms interfereren met de smaak van voedsel. Ik had een keer een daglelie op tafel staan en toen zeiden de kinderen dat het eten nergens meer naar smaakte."

De liguster zet Van de Kaa liever een eindje achter in de tuin. "Dichtbij vind ik hem misselijkmakend zoet. Maar zoals ik al zei is het een kwestie van smaak."

Wil je weten welke smaak het beste bij jou past, dan kun je het beste gericht op zoek gaan, adviseert Van de Kaa. "Bepaal eerst een doelgroep, want als je naar een expositie zoals de Tuinen van Appeltern gaat, wordt het wel heel lastig te bepalen tussen alle diverse soorten. Wil je bijvoorbeeld een lekker geurende roos, ga dan eens naar een rosarium of een botanische tuin en ruik aan de verschillende soorten die allemaal een andere geur hebben."