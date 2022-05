Planten laten je huis er niet alleen een stuk gezelliger uitzien, ze geven in sommige gevallen ook je gezondheid een boost. In welke ruimtes komen kamerplanten het beste tot hun recht? We vragen het aan twee experts.

Dat planten een positief effect hebben op ons welzijn blijkt uit een onderzoek van Wageningen University. Zo zou onze gemoedstoestand erop vooruitgaan met wat groen in huis en ervaren we ruimtes minder snel als te warm of te koud. Maar dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je je planten een beetje liefde geeft.

Hoe gezonder de plant, hoe meer het bijdraagt aan een positief gevoel, vertelt interieurbeplanter Gerrit Roessink. "Toen mensen holbewoners waren, werden ze omringd door groen. Het hebben van planten om ons heen is dus iets natuurlijks. Als je plant gezond is, komt het groen je meer tegemoet, bijvoorbeeld door de geur."

Waar plaats je welke plant?

Om te weten waar je een kamerplant moet plaatsen, lees je het label van de plant, adviseert groenspecialist Steef Maarsen van Intratuin. "Het kost misschien wat tijd, maar zo maak je een goede keuze." Toch is er ook in algemene zin wat te zeggen over de ruimtes waarin een plant tot bloei komt.



Slaapkamer

In de slaapkamer doen luchtzuiverende planten als de lepelplant en aglaonema het goed. Hoewel planten geen vervanger zijn voor ventilatie, dragen ze wel een steentje bij. "Je slaapt minder goed in een muffe ruimte en de juiste plant draagt bij aan meer zuurstof", weet Maarsen. "Deze planten doen het ook goed in de slaapkamer omdat het er vaak net een tikkeltje donker is; iets wat ze nodig hebben."

Luchtzuiverende planten verschillen onderling enorm in uiterlijk. Je kunt ze op het eerste gezicht dus niet herkennen.

Badkamer

Badkamers hebben van alle ruimtes in huis de hoogste luchtvochtigheid. Daarom doen tropische planten als varens en philodendrons het er vaak goed. "Het is wel belangrijk dat je badkamer op z'n minst een raampje heeft. Een badkamer is een donkere ruimte en niet één plant doet het goed in het donker", vertelt Maarsen. Bij een tuincentrum vind je de tropische planten in de warme kant van de kas.



Woonkamer en keuken

De makkelijkste twee ruimtes in het rijtje; bijna alle planten doen het goed in de woonkamer en de keuken. Een veelgemaakte fout is dat mensen een plant vaak vol in de zon zetten. "Door het glas van een raam verbranden planten juist: het blad wordt geel of krijgt bruine punten", vertelt Maarsen. Wil je toch een plant in de zon zetten, kies dan voor een cactus, vetplant of vrouwentong. Ook planten met grijsachtige bladeren doen het vaak goed in de zon.



Balkon

Planten op het balkon staan in potten, dus houd er rekening mee dat ze na een tijdje geen water meer uit de grond halen. Ook kunnen niet alle planten tegen windstoten en kunnen ze last krijgen van nachtvorst. Maarsen adviseert daarom vooral voor eenjarige planten als petunia's en geraniums te gaan.

Wil je toch een plant die langer meegaat? Kies dan een olijfwilg of blauwe distel. "Die zijn een zeeklimaat gewend en kunnen dus beter tegen harde wind", aldus de groenspecialist. Balkonplanten vind je in het tuincentrum bij de tuinplanten.

