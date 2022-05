De waarde van woningen is in de afgelopen tien jaar gemiddeld bijna verdubbeld. Grote kans dus dat huiseigenaren een forse overwaarde hebben ten opzichte van de hypotheek. Die kun je gebruiken voor bijvoorbeeld de financiering van een vakantiehuis of camper.

De hypotheek ophogen met de overwaarde van je woning is bij veel geldverstrekkers mogelijk en is vooral populair bij 55-plussers, zegt Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige bij Independer.

Als huiseigenaar heb je misschien al een deel van de hypotheek afgelost en de huizenprijzen zijn de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Je kunt de hypotheek, mits je inkomen dat toelaat, tot 100 procent van de woningwaarde ophogen.

Stel, je hypotheek is 200.000 euro en de woningwaarde 400.000 euro. Dan kun je dus 2 ton opnemen voor de aankoop van een vakantiehuis, camper, schenking, bruiloft of verre vakantie. "Het doel maakt eigenlijk niet uit, zolang je de lening maar op inkomen kunt dragen. Zo neem je als het ware een voorschot op de overwaarde van je woning als je het zou verkopen", aldus Lankreijer.

Vakantiechalet in Drenthe gekocht

Robert Steenbeek uit Delfzijl heeft onlangs met zijn vriendin een vakantiechalet in Drenthe gekocht met de overwaarde op hun woning. "We verhuisden eerst van Rotterdam naar Delfzijl en hebben met de overwaarde van ons eerste huis al een deel kunnen aflossen en een grondige verbouwing kunnen uitvoeren. Daardoor is dit huis nu twee keer zoveel waard als de hypotheek die erop zit."

Het is voor Steenbeek altijd een droom geweest om ergens een vakantiewoning te hebben. "Toen viel ons oog op een project in de buurt van een camping waar we weleens verbleven. Er ligt een plas en natuur op loopafstand, het is er prachtig. De aankoop kostte ongeveer 200.000 euro. We hebben de helft met spaargeld gefinancierd, en de andere helft komt uit de ophoging van onze hypotheek. Daar blijft nog steeds overwaarde op zitten. De hypotheek van ons woonhuis wordt daardoor 260.000 euro en de waarde is 360.000 euro."

Marga Lankreijer wijst erop dat mensen die dit willen doen, wel moeten beseffen dat ze hogere maandlasten krijgen. "Je leent het geld wel en dat moet dus kunnen op basis van je inkomen. Er komt extra aflossing en rente bij kijken. Het is wel een praktische manier om het geld uit de stenen te halen en je wens te vervullen."

Bank ziet vakantiewoning niet als onderpand

De bank of andere geldverstrekker ziet een vakantiewoning niet als onderpand, zo merkte Steenbeek ook. "We wilden aanvankelijk een nieuwe hypotheek, maar dat was niet mogelijk vanwege de bouwaard van het chalet."

Lankreijer beaamt dat geldverstrekkers een vakantiehuis niet zien als onderpand. "Het maakt het risico op waardedalingen van woningen wel iets lager", zegt ze. "Stel dat je eigen woning onder water komt te staan ten opzichte van de hypotheek, dan kun je natuurlijk altijd nog de vakantiewoning verkopen als daar deels spaargeld in zit. Maar als je maximaal leent, tot 100 procent van de waarde van je woning, dan is het risico wel aanwezig op een restschuld, dus dat is niet in alle gevallen aan te raden."

De extra lening voor de aankoop van het huis is een box 3-lening, wat wil zeggen dat de rente die je over dat deel betaalt, niet aftrekbaar is bij de belastingaangifte. Ook betaal je vermogensbelasting over het geld dat in het vakantiehuis zit.

Veel eigenaren kiezen ervoor om de vakantiewoning een deel van de tijd te verhuren. Over de inkomsten hoef je geen belasting te betalen, net zoals je in Nederland geen belasting hoeft af te dragen als je een huis permanent verhuurt. Linkse politieke partijen zouden daar graag verandering in brengen. Het kabinet heeft nog geen concrete plannen, maar heeft wel een opdracht om vermogen of vermogenswinst anders te belasten.