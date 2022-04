Wandlampen zijn mooi, maar zijn ze ook praktisch? NU.nl sprak met een lichtadviseur en lampontwerper over wat je moet weten voordat je een wandlamp aan de muur hangt.

De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen voordat je een wandlamp aanschaft, is waar je hem voor wil gebruiken. Wanneer kies je voor een wandlamp in plaats van een gewone lamp?

Roy Brouwer, lichtadviseur van lampenwinkel Directlampen: "Een wandlamp is een goede keus wanneer je eigenlijk geen ruimte hebt om een lamp neer te zetten. Ook kan hij een hoek mooi oplichten. Dat zorgt ervoor dat het licht in een kamer egaal verdeeld is."

Drie veelvoorkomende redenen om voor een wandlamp te kiezen Algemeen nut: om een (deel van een) ruimte te verlichten. Meestal wordt de lamp geplaatst op een hoogte tussen 1,80 en 1,90 meter.

Praktisch nut: bijvoorbeeld voor het lezen van een boek bij een stoel of bed. De lamp plaats je ongeveer op een hoogte van 1,50 tot 1,60 meter.

Artistiek nut: om een voorwerp uit te lichten, zoals een schilderij. Deze hang je recht boven het schilderij.

Iets wat je op dit moment veel ziet in magazines en winkels zijn grote lichtbronnen: ook wel open armaturen genoemd. "Daarbij kan je denken aan metalen of houten lampen waar je het lampje een beetje doorheen ziet", vertelt lichtadviseur Brouwer.

Ook zijn de lampen wat slanker en fijner geworden door de jaren heen. Dat erkent ook Frank Feel, eigenaar en ontwerper van Atelier91. "Er zijn zoveel verschillende lampen en stijlen dat ik niet echt kan zeggen wat nu de trend is. Maar die grote lichtbronnen en slankere vormen zijn wel echt meer aanwezig dan vijf jaar geleden."

Elektriciens zorgen dat er op de juiste hoogte een lichtpunt komt, zodat je geen kabels over de muur ziet lopen. Foto: Aterlier91

Feel maakt lampen die naar eigen zeggen in een 'niche' vallen. Het uitgangspunt is voor hem altijd het materiaal dat hij gebruikt. Zo vindt hij het belangrijk dat een wandlamp van koper ook echt van koper is, terwijl ze vaak gelakt zijn.

Zijn tip om het onderscheid te kunnen maken: "Gelakte lampen zijn in principe gewoon een spiegel. Ook heeft een geverfde lamp geen structuur. Natuurlijk kan je ook altijd naar de beschrijving van de lamp kijken om te weten of het echt of namaak is."

Bevestiging van een wandlamp behoeft veel voorbereiding

Volgens Brouwer is het bevestigen van een wandlamp aan je muur een ingewikkelde klus. "Negen van de tien mensen kunnen dat niet zelf, tenzij ze in de bouw werken. Ik zou dus in de meeste gevallen adviseren om een elektricien in te schakelen voor hulp."

Als je het dan toch zelf wil doen, denk dan goed na over wanneer je dat wil doen. "Als je al aan het verbouwen bent, is het een goed moment om een wandlamp te plaatsen. De hele muur moet er namelijk uit, want de leiding moet erin gefreesd worden. Het stroompunt komt namelijk uit de wand."

Uiteraard is het ook mogelijk om de kabel vanaf de vloer of een ander lichtpunt door te trekken, maar de meeste mensen vinden dat minder mooi. De snoeren en gootjes kunnen dus gewoon weggewerkt worden, maar wel als je je hele muur openbreekt.