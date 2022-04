Uitgebreid douchen, de verwarming of airco constant aan laten staan, na elke wasbeurt ook de droger gebruiken. Het zijn hardnekkige gewoontes die je veel geld kosten. Hoe kun je het beste energie besparen? NU.nl wint advies in bij twee deskundigen.

Energiecoach Kevin Priem, tevens werkzaam als projectleider bij Eneco, komt regelmatig bij mensen over de vloer die hun gas- en elektriciteitskosten omlaag willen krijgen. "Bewustwording en inzicht zijn daarbij het belangrijkst", vertelt hij. "Als consument wil je weten waar je voor betaalt en op welke gedeeltes je zelf invloed hebt. De volgende stap in het proces is kijken hoe je je gedrag kunt aanpassen. Daarna kun je nog overwegen om energiebesparende producten te kopen."

Verschillende instanties kunnen je helpen inzicht te krijgen. Zo zet Milieu Centraal op een rij wat het gemiddelde energieverbruik voor verschillende huishoudens is, aangevuld met uiteenlopende bespaartips. En het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) schat hoeveel geld je wint met kleine aanpassingen. Zo kun je 100 euro per jaar verdienen door de verwarming 's nachts niet aan te zetten.

Kosten zitten vaak in kleine dingen

"Soms wordt er nog gedacht dat het meer energie kost om je huis 's ochtends weer op te warmen", legt Puk van Meegeren van Milieu Centraal uit. "Maar dat is een misverstand. Het beste is om de thermostaat 's nachts op 15 graden te zetten, zodat de verwarming niet meer aanslaat. Dat geldt ook als je overdag een paar uur weg bent. Met vloerverwarming is het een ander verhaal. Omdat die minder snel reageert, kun je die het beste terugbrengen naar 18 graden."

"Kosten zitten vaak in dingetjes waar je geen erg in hebt", vertelt Priem. "Denk aan openstaande tussendeuren of gordijnen die niet worden gesloten. En zorg ook dat die gordijnen niet zo lang zijn dat ze over de verwarming hangen, anders ben je buiten aan het verwarmen. Samen met het lager zetten van je thermostaat, zijn dat de beste manieren om gas te besparen."

Stroomverbruik laag houden met een slimme meter

Wil je je elektriciteitsverbruik terugschroeven, dan helpt een slimme meter om inzicht te krijgen. "Je kunt daarop terugzien of je bijvoorbeeld veel stroom kwijt bent aan verlichting of koeling", legt Priem uit. "Energieslurpers zoals een oude vriezer kunnen duur uitpakken. Verder komt het ook hier aan op gedrag. Zet een apparaat helemaal uit als je hem niet gebruikt."

Top 10 energieslurpende apparaten op jaarbasis (via Milieu Centraal) Elektrische boiler (1.900 kilowattuur, 420 euro)

Tropisch aquarium (1.000 kilowattuur, 220 euro)

Waterbed (750 kilowattuur, 170 euro)

Elektrische kachel (500 kilowattuur, 110 euro)

Thuistap (zoals Beertender) (500 kilowattuur, 110 euro)

Verlichting (mix van led en gloeilampen) (390 kilowattuur, 90 euro)

Tweede koelkast/vriezer ouder dan vijftien jaar (380 kilowattuur, 85 euro)

Wasdroger (geen warmtepompdroger) (290 kilowattuur, 65 euro)

Terrasverwarmer (270 kilowattuur, 60 euro)

Vaatwasser (240 kilowattuur, 55 euro)

Qua energiebesparende producten werken tochtstrips en brievenbusborstels goed om warmte binnen te houden. De douche kan ook een aardig verschil maken, vertelt Van Meegeren. "Ruim 20 procent van gasverbruik heeft te maken met warm water. Als je dagelijks maximaal vijf minuten doucht, in plaats van het gemiddelde van negen minuten, kun je zo'n 130 euro per jaar besparen. Een waterbesparende douchekop is ook zeker aan te raden. Je verbruikt daar veel minder water mee en het is heel makkelijk zelf te installeren."

Met de warmere maanden in aantocht, zal de energierekening waarschijnlijk ook een stuk dalen. Hoewel je je daar ook niet op moet verkijken. "Je kunt er het beste voor zorgen dat je helemaal geen airco nodig hebt", zegt Van Meegeren. "Maar zelfs mét zo'n apparaat blijft het slim om de warmte buiten te houden. Als je zonwering en gordijnen goed gebruikt, hoeft de airco ook minder hard te werken. Een mobiele airco is wel echt een afrader, die werkt heel inefficiënt. Je kunt beter voor een splitunit gaan. Maar het beste blijft om eerst te kijken naar je eigen gedrag."