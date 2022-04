Zelfs als je oude huis nog niet is verkocht, kun je de overwaarde al in een nieuwe hypotheek stoppen. Maar hoe werkt zo'n overbruggingskrediet precies? En waar moet je op letten als je zo'n lening afsluit? NU.nl wint advies in bij twee deskundigen.

Is de verkoopprijs van je oude huis hoger dan de oorspronkelijke hypotheek, dan kun je het verschil als overwaarde bij een nieuwe aankoop gebruiken. Die overstap verloopt echter niet altijd even strak: vaak wil je een volgend huis al kopen voordat de verkoop van de vorige woning rond is. Om dat financiële gat tijdelijk op te lossen, bestaat er een overbruggingshypotheek. Zodra je oude woning is verkocht, betaal je de lening in één keer terug.

"Je sluit het krediet af op het moment dat je de hypotheek voor de nieuwe woning afsluit", legt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer van Independer uit. "Je moet daarbij kunnen aantonen dat je de nieuwe tijdelijke lasten kunt dragen. Het verschilt per geldverstrekker hoeveel je mag lenen en hoelang je de tijd krijgt om terug te betalen. Ook de rente voor het krediet loopt uiteen. Daar kun je dus op letten als je naar een geschikte financier zoekt."

Overbrugging bij nieuwbouw kan handig zijn

Ook bij nieuwbouw kan een overbruggingskrediet handig zijn. Je volgende hypotheek loopt daar namelijk over verschillende termijnen, die al beginnen terwijl de woning nog in aanbouw is. De overwaarde hoort bij die startfase, vertelt Oscar Noorlag, hypotheekdeskundige bij Van Bruggen Adviesgroep. "Als je eigen middelen wil inbrengen, vraagt een geldverstrekker daar meteen in de eerste betalingstermijn naar. Op die manier voorkom je dat er aan het eind geen geld meer blijkt te zijn om het huis af te bouwen."

Een overbruggingskrediet klinkt als een simpele constructie, maar zeker met de dalende huizenprijzen is waakzaamheid geboden. Een lening moet immers altijd weer terugbetaald worden, ook als je de overwaarde te hoog hebt ingeschat. In de praktijk kan dat betekenen dat je hypotheek verhoogd moet worden, wat weer problemen met zich meebrengt als je al maximaal leent.

Meer risico's nu de markt onrustig is

"De markt is onrustig", vertelt Lankreijer. "De rentes stijgen enorm en we zien dat er minder bezichtigingen en overbiedingen zijn. De afgelopen weken zien we taxatierapporten verschijnen die lager uitkomen dan waar mensen hun huis zelf voor gekocht hebben. De wereld kan er over twee maanden weer heel anders uitzien, maar ik verwacht zelf niet dat het een tijdelijk dipje is."

Momenteel kun je bij veel verstrekkers nog 90 of 100 procent van de getaxeerde overwaarde lenen, maar dat percentage zou volgens Lankreijer kunnen gaan zakken. "In de eerste coronamaand zag je ook dat voorwaarden snel werden aangepast, uit angst dat woningen minder zouden gaan opleveren. Later werd dat weer teruggedraaid. Zulke aanpassingen kunnen een verschil maken voor je lening. Let dus goed op bij dalende huizenprijzen."

“We gaan misschien naar een andere woningmarkt toe, dus reken jezelf niet meteen rijk. Je wil niet voor vervelende verrassingen komen te staan.” Oscar Noorlag, hypotheekdeskundige

Ook Noorlag ziet dat de markt mogelijk aan het omslaan is. "Dat betekent dat het nu nog verstandiger is om bij overbruggingshypotheken een bepaalde veiligheidsmarge in te bouwen. We gaan misschien naar een andere woningmarkt toe, dus reken jezelf niet meteen rijk. Je wil niet voor vervelende verrassingen komen te staan."

"In plaats van de hoogst mogelijke overbrugging, zou je kunnen proberen om een hogere hypotheek op je nieuwe huis te nemen. Zeker als je niet maximaal hoeft te lenen op basis van je inkomen, lijkt me dat een verstandige strategie."