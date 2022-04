De waarde van je huis hangt af van verschillende aspecten, zoals de locatie en de ligging van je tuin. Hieraan kan je zelf niets veranderen. Maar je huis kan wél in waarde stijgen door een verbouwing of de juiste isolatie. Hoe zit dat precies?

De waarde van een huis wordt bepaald door een taxateur. Hij of zij inspecteert alle ruimtes in het huis en bepaalt na onderzoek de marktwaarde van je woning. De grootte van het huis speelt uiteraard een rol. Ook kijkt de taxateur naar de verkoopprijs van referentiewoningen in de buurt en naar staat van onderhoud.

"Als het huis er goed uitziet, dan is het meer waard dan een opknapwoning", zegt Jacco Groenewoud, financieel adviseur bij Ooms Financieel Adviseurs en Makelaars. Wie de waarde van het huis dus wil vergroten, moet eerst het achterstallig onderhoud wegwerken, vertelt ook Hans André de la Porte, woordvoerder Vereniging Eigen Huis.

"Het helpt natuurlijk ook als het schilderwerk up-to-date is, maar overdrijf niet als je gaat opknappen", aldus De la Porte. "Als je het huis snel wil verkopen, hou het dan vooral bij de noodzakelijke klussen."

Verduurzamen kan waarde woning een boost geven

Toch is verduurzamen niet per se een slecht idee, vertelt Groenewoud. "In de huidige markt, waarin energiekosten alleen maar stijgen, zien we dat het verduurzamen van de woning tot een snellere verkoop kan leiden." Het is voor kopers interessanter, want ze zijn in de toekomst minder geld kwijt. En het huis krijgt een zuiniger energielabel. "Het is dus niet alleen beter voor de portemonnee en het milieu. Diverse banken geven korting op de rente als een woning energiezuinig is."

Investeren in isolatie of warmtepompen is dus slimmer dan bijvoorbeeld geld uitgeven aan een nieuwe keuken of badkamer, vertelt Groenewoud. "Je kan er een spiksplinternieuwe keuken plaatsen van 30.000 euro. Maar als de kopers de keuken niets vinden, dan zullen ze geen hoger bod doen."

Vervang de keuken dus alleen als deze echt defecten vertoont. "Maar hou het simpel en ga niet mee met de dure designtrends", vertelt De la Porte. "Tenzij je nog jaren in je huis wil wonen. Dan kan je de keuken helemaal naar eigen smaak inrichten."

Daarnaast wordt de waarde van een huis ook groter als je investeert in vierkante meters, zegt de woordvoerder van Eigen Huis. "Denk bijvoorbeeld aan een dakkapel of een uitbouw. Dan zorg je voor meer leefruimte in het huis en dus voor een waardevermeerdering."

Maar neem ook hier geen overhaaste beslissingen, zegt Groenewoud. "Bij de verkoop krijg je nooit de volledige investering terug. Je huis wordt niet opeens 50.000 euro meer waard, omdat je 50.000 euro investeert." Een dergelijke verbouwing is dus duurzamer als je er zelf nog een paar jaar van geniet. "Dan is het geen weggegooid geld."

Komst windmolens kan waarde woning juist verminderen

Hoewel je dus zelf veel aan de woning kan doen, is de waarde van je huis ook afhankelijk van externe factoren, zoals de locatie. Los van de stad of streek waar je woont, kan bijvoorbeeld een nieuw station een huis of buurt aantrekkelijker maken.

Als er juist hoogspanningsmasten of windmolens in de buurt worden neergezet, kan dat waardevermindering opleveren. Zo meldt TNO Research in een recent rapport dat huizen in de buurt van windmolens in 2020 gemiddeld 2,6 procent minder waard waren dan vergelijkbare woningen zonder windturbines in de buurt.

Dat voorbeeld laat zien dat je soms de marktwaarde van je huis niet in eigen hand hebt. Als je dus in je huis wil investeren, doe het voor je eigen woonplezier en niet voor de mogelijke nieuwe verkoper", besluit De la Porte. "Je weet toch niet wat de toekomst brengt."