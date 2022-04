De gemiddelde studentenkamer is doorgaans niet erg groot. Hoe zorg je ervoor dat je die 15 vierkante meter toch zo leuk en praktisch mogelijk inricht? Een expert en ervaringsdeskundige geven tips.

Om een kleine kamer zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, is het belangrijk om lichte kleuren te gebruiken. Toch hoeft dat niet te betekenen dat de hele kamer wit moet zijn.

Interieuradviseur Tim de Boer had in zijn studententijd een 'te witte' kamer. "Ik was bang dat mijn kamer te vol zou ogen als ik kleur gebruikte. Ik weet nu dat dat niet zo is, zolang je het maar subtiel houdt. Een kleurtje brengt namelijk ook sfeer en persoonlijkheid."

Noortje Veerman woont met haar man en kinderen in een tiny house van 18 vierkante meter. Om wonen in een kleine kamer aangenaam te maken, is het volgens haar goed om je af te vragen wat het belangrijkste meubel in je kamer wordt. "Hecht je veel waarde aan gezellige etentjes met je huisgenoten? Zoek dan naar een kwalitatieve, mooie tafel. Ben je iemand die veel slaap nodig heeft? Investeer dan in een goed bed."

Interieuradviseur De Boer is het daarmee eens. Hij vult aan: "De meubels eromheen kun je dan gewoon bij de Action of kringloopwinkel kopen. Je hoeft niet voor je hele interieur naar dure winkels."

Multifunctionele meubels links laten liggen

Als het aan Veerman ligt, kun je multifunctionele meubels ook maar beter links laten liggen. "Op een camping is dat leuk, maar als woonmeubilair is het niet praktisch. We hebben een uitklapbaar keukenblad thuis, maar daar heb ik spijt van. Het kost te veel tijd om het steeds uit te klappen en vast te klikken."

De tinyhousebewoner heeft in haar studententijd in verschillende kleine studentenkamers gewoond. Terugkijkend naar toen had ze graag meer zelf willen doen. Zelf klussen, iets bouwen of een creatief idee bedenken. "Vroeger zocht ik in de winkel een bureau dat ook voldoet als eettafel, terwijl ik nu zelf nadenk hoe ik een bureau ook als eettafel kan gebruiken." Dat levert niet alleen inspiratie op, maar scheelt ook een hoop geld, zegt Veerman.

Tips voor het inrichten van een kleine kamer Zet een klein lampje in een hoek, zodat de kamer meer diepte krijgt.

Maak gebruik van spiegels. Daardoor lijkt de kamer groter.

Kies voor meubels op pootjes. Daardoor zie je meer vloeroppervlak.

Plaats dichte kasten in plaats van open kasten, dat oogt minder rommelig.

Ga voor een grote fotolijst in plaats van meerdere kleine. De kamer krijgt zo een rustigere uitstraling.

Vermijd verduisterende gordijnen of lamellen. Juist de lichtinval laat de kamer wat groter lijken.

Richt de kamer zo minimalistisch mogelijk in. Kleedjes of beeldjes zijn overbodig en nemen ruimte in die je kunt gebruiken voor spullen die je echt nodig hebt.